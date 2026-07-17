Daihatsu Raih Pangsa Pasar 17,1 Persen pada Juni 2026, Penjualan Ritel Tumbuh Positif

JawaPos.com - Industri otomotif nasional mencatat tren pertumbuhan pada Juni 2026. Berdasarkan data penjualan ritel, pasar mobil Indonesia mencapai 74.507 unit atau meningkat sekitar 19,6 persen dibandingkan Juni 2025 yang membukukan 62.292 unit.

Kondisi tersebut turut berdampak positif terhadap performa penjualan Daihatsu. Sepanjang Juni 2026, Daihatsu mencatat penjualan ritel sebanyak 12.725 unit, naik sekitar 27 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 10.001 unit.

Kenaikan penjualan tersebut ikut mendongkrak pangsa pasar Daihatsu menjadi 17,1 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan market share pada Juni 2025 yang berada di level 16,1 persen.

"Kami bersyukur dapat menutup Semester I 2026 dengan peningkatan market share menjadi 17,1 persen. Capaian ini merupakan wujud kepercayaan pelanggan yang terus memilih Daihatsu sebagai solusi mobilitas mereka,” ujar Rokky Irvayandi, Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor dalam keterangannya, Jumat (17/7).

Dari sisi kontribusi model, Gran Max Series masih menjadi penyumbang penjualan terbesar dengan porsi sekitar 53 persen. Selanjutnya, model di segmen Low Cost Green Car (LCGC), yakni Sigra dan Ayla, menyumbang sekitar 30 persen, sementara Terios memberikan kontribusi sekitar 10 persen. Hasil ini memperlihatkan tingginya minat konsumen terhadap lini kendaraan komersial maupun mobil keluarga yang ditawarkan Daihatsu.

Di samping mencatat pertumbuhan penjualan, Daihatsu juga mempertahankan posisinya sebagai merek yang memimpin pada segmen kendaraan dengan harga di bawah Rp300 juta.