Di Balik Kenaikan Pendapatan Driver dari Komisi 8 Persen, Maxim Wanti-wanti Dampak ke Operasional

JawaPos.com - Maxim mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan komisi 8 persen pada layanan Maxim Bike mulai memberikan dampak positif terhadap pendapatan mitra pengemudi. Berdasarkan hasil pemantauan selama dua pekan sejak aturan tersebut diberlakukan, rata-rata penghasilan mitra tercatat meningkat hampir 5 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Namun, di balik kenaikan tersebut, perusahaan mengingatkan adanya potensi konsekuensi terhadap operasional bisnis dalam jangka panjang. Peningkatan pendapatan mitra diperoleh melalui pengalihan sebagian anggaran perusahaan yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan lain, termasuk pengembangan layanan.

Direktur Pengembangan Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan perusahaan masih harus mengamati dampak dari perubahan alokasi anggaran tersebut terhadap keberlangsungan operasional.

Menurutnya, pengurangan dana yang semula digunakan untuk pengembangan layanan dapat memengaruhi aktivitas perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi berdampak pada permintaan layanan serta peluang pendapatan jutaan mitra pengemudi.

"Maxim memprioritaskan terjaganya stabilitas di seluruh lini bisnis, khususnya pada layanan transportasi penumpang. Fokus utama kami adalah meningkatkan mobilitas masyarakat di berbagai daerah melalui layanan transportasi penumpang roda dua. Kami juga mempertimbangkan kondisi pasar secara menyeluruh serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan seluruh pihak, sehingga kami terus berupaya menciptakan ekosistem yang berkelanjutan," ujar Dirhamsyah dalam keterangannya, Jumat (17/7).

Di samping kebijakan komisi 8 persen, Maxim menegaskan bahwa dukungan terhadap mitra pengemudi juga terus dilakukan melalui berbagai program subsidi dan insentif.

Langkah tersebut dinilai tetap menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mitra sekaligus mendukung pertumbuhan industri transportasi online yang berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, Maxim berharap semakin banyak masyarakat dapat memperoleh peluang pendapatan, baik sebagai pekerjaan utama maupun penghasilan tambahan.

Meski demikian, perusahaan menilai masih terlalu awal untuk menarik kesimpulan mengenai dampak keseluruhan dari penerapan kebijakan komisi 8 persen.