Omzet Koperasi Merah Putih Banjarsari Tembus Lebih dari Rp 300 Juta dalam 6 Bulan Pertama 2026

JawaPos.com - Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjarsari, Kota Surakarta, berkembang menjadi salah satu contoh tumbuhnya ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah, dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah.

Ketua KKMP Banjarsari, Budi Agung Setyowicoyo mengatakan, koperasi yang dipimpinnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat pelaku UMKM di wilayah Banjarsari.

Baru beroperasi sejak September 2025, koperasi yang berawal dari sebuah garasi tersebut kini membukukan omzet lebih dari Rp 300 juta dalam enam bulan pertama 2026, dengan jumlah anggota meningkat dari 32 menjadi sekitar 130 orang.

"Koperasi kami berdiri dan bergerak untuk melayani masyarakat dalam penyediaan gerai sembako. Kemudian kita juga bekerja sama dengan UMKM di Kota Surakarta," katanya, dikutip Minggu (12/7).

Menurut dia, KKMP Banjarsari tidak hanya menjual kebutuhan pokok, tetapi juga berperan sebagai off taker (pembeli) bagi produk-produk UMKM, sekaligus sebagai hub distribusi sembako bagi masyarakat.

Sebagai off taker, koperasi menyerap sekaligus membantu memasarkan produk UMKM, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian pasar.

Adapun sebagai hub, koperasi menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dengan menggandeng Bulog, ID Food, dan distributor lainnya agar pasokan lebih terjamin, rantai distribusi lebih pendek, dan harga lebih kompetitif bagi masyarakat.

"Kami berperan sebagai off taker dari Koperasi Merah Putih terhadap UMKM dan kami juga akan memerankan diri sebagai hub untuk produk-produk kebutuhan sembako bagi warga kita," katanya.