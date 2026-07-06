Langkah Rittal Modification Center Hadirkan Layanan Engineering dan Otomasi Industri

JawaPos.com – Rittal Indonesia meresmikan Rittal Modification Center (ModCenter) di Jakarta yang bakal dimanfaatkan sebagai fasilitas pusat modifikasi enclosure yang dirancang untuk menghadirkan layanan engineering dan modifikasi lokal bagi sektor manufaktur, energi, data center, serta otomasi industri.

Rittal menginvestasikan sekitar EUR 400 ribu untuk pembangunan dan operasional fasilitas ini. ModCenter dirancang untuk menyediakan layanan modifikasi enclosure bagi panel kelistrikan, sistem otomasi, serta infrastruktur digital industri. Investasi tersebut mencakup penerapan teknologi machining otomatis Perforex MT, integrasi dengan perangkat lunak engineering EPLAN, serta program pelatihan dan sertifikasi guna memperkuat kapabilitas talenta engineering lokal.

Ajay Bhargava, Executive Vice President ASEAN Region Rittal, menyebut Indonesia memainkan peran penting dalam strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN merupakan salah satu pasar paling menjanjikan di kawasan, didukung oleh percepatan transformasi digital, investasi manufaktur, serta pembangunan infrastruktur yang terus berkembang.

“Kehadiran kami melalui Rittal Modification Center di Indonesia mencerminkan keyakinan jangka panjang kami terhadap potensi Indonesia serta komitmen untuk menghadirkan kapabilitas engineering global lebih dekat kepada industri lokal,” ujar Ajay.

Ia menambahkan bahwa ASEAN merupakan salah satu kawasan pertumbuhan paling dinamis di dunia, dengan perkembangan yang akan terus didorong oleh manufaktur maju, digitalisasi, energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur. Perkembangan tersebut turut meningkatkan kebutuhan akan solusi infrastruktur industri yang andal, efisien, dan semakin terintegrasi.

Sebelum hadirnya ModCenter Indonesia, pelanggan umumnya harus melakukan modifikasi enclosure secara mandiri atau mengirimkan produk ke fasilitas Rittal di Singapura maupun India. Proses tersebut sering kali membutuhkan waktu lebih lama, biaya logistik yang lebih tinggi, serta koordinasi proyek yang lebih kompleks.

Melalui fasilitas baru di Jakarta, proses modifikasi enclosure kini dapat dilakukan secara lokal dengan tetap mempertahankan standar kualitas global yang sama seperti yang diterapkan di berbagai fasilitas Rittal di seluruh dunia.

Michael Schell, Vice President Global Product Portfolio Management Rittal, mengatakan bahwa industri global saat ini bergerak menuju model operasional yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, serta integrasi digital yang semakin mendalam.

“Dalam industri modern, kecepatan implementasi kini menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kualitas produk itu sendiri. Pelanggan tidak lagi hanya mencari enclosure yang andal, tetapi juga solusi yang mampu mempercepat keseluruhan proses engineering dan instalasi,” jelas Michael.