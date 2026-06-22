Empat Penghargaan HR Asia Awards 2026 Diraih ACC Berkat Budaya Kerja Inklusif dan Pengembangan Karyawan



JawaPos.com - Lingkungan kerja yang sehat, peluang pengembangan karier, serta budaya kolaboratif menjadi faktor penting yang semakin diperhatikan perusahaan dalam membangun organisasi yang berkelanjutan.

Upaya tersebut juga menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam berbagai penghargaan sumber daya manusia tingkat Asia.

“Beberapa penghargaan yang telah dicapai merupakan cerminan atas komitmen ACC dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif, adaptif dan berkelanjutan,” ujar Chief Human Capital Officer Astra Credit Companies (ACC) Fredericus Radix Wikanto.

ACC kembali mendapatkan pengakuan di ajang HR Asia Awards 2026 dengan memborong empat penghargaan pada partisipasi keempatnya dalam ajang tersebut. Penghargaan diterima langsung oleh jajaran manajemen perusahaan pada 6 Juni 2026.

Selain meraih penghargaan utama HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026, ACC juga memperoleh tiga penghargaan kategori premium, yaitu Diversity, Equity and Inclusion Awards, Sustainable Workplace Awards, serta People Transformation Awards.

Menurut Radix, pencapaian tersebut menjadi apresiasi atas perjalanan perusahaan yang terus berkembang dan menghadirkan dampak positif bagi berbagai pihak.

Beragam inisiatif dijalankan untuk mendorong kolaborasi antar tim sekaligus menumbuhkan semangat inovasi agar karyawan dapat terus berkembang sejalan dengan kebutuhan bisnis.

HR Asia Awards merupakan penghargaan tahunan yang memberikan predikat perusahaan terbaik untuk bekerja di Asia.