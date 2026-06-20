Dampak Situasi Geopolitik Global, Indonesia AirAsia Sesuaikan Jadwal Penerbangan

Ilustrasi Maskapai AirAsia. (Istimewa)
JawaPos.com - Indonesia AirAsia melakukan penyesuaian sejumlah penerbangan domestik dan internasional dalam rangka mitigasi operasional menyusul perkembangan situasi geopolitik global.
Plt Direktur Utama Indonesia AirAsia, Achmad Sadikin Abdurachman, mengatakan, penyesuaian dilakukan menyusul perkembangan situasi geopolitik yang berdampak terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah dan jaringan penerbangan regional.
Achmad menegaskan bahwa, penyesuaian dilakukan untuk memberikan keselamatan dan keamanan penerbangan yang menjadi prioritas utama perusahaan.
"Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga keandalan operasional sekaligus memastikan seluruh penerbangan tetap beroperasi sesuai standar keselamatan yang berlaku," ujar Achmad dalam standby statement yang diterima JawaPos.com, Sabtu (20/6).
Achmad mengatakan, penyesuaian jadwal dilakukan pada sejumlah penerbangan yang terdampak perubahan kondisi operasional. Indonesia AirAsia telah mengirimkan pemberitahuan langsung kepada penumpang yang terdampak melalui kanal komunikasi yang tersedia.
Untuk memberikan fleksibilitas perjalanan, penumpang yang terdampak diberikan pilihan berupa pengembalian dana penuh atau kompensasi dalam bentuk Credit Account sesuai ketentuan yang berlaku, dan dapat memantau prosesnya melalui aplikasi AirAsia MOVE setelah menerima nomor kasus (case number).
"Indonesia AirAsia terus memantau perkembangan situasi dan akan melakukan penyesuaian operasional apabila diperlukan. Indonesia AirAsia memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul serta mengapresiasi pengertian dan dukungan," pungkasnya.
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