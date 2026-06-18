Efek Kesepakatan AS-Iran, Harga Minyak Mentah Kembali Turun

ILUSTRASI: Pengeboran minyak mentah dunia. (Istimewa)

JawaPos.com - Penandatangan perjanjian sementara yang mengakhiri perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran membuat harga minyak dunia kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis (18/6).

Adapun, kedua negara yang berkonflik sejak Februari 2026 menyepakati akan membuka kembali Selat Hormuz, dan mencabut sanksi AS terhadap ekspor minyak Teheran, sehingga menyelesaikan gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah.

Berdasarkan Investing pada Kamis (18/6) harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik sebesar 1,4 persen menjadi USD 75,67 per barel dan kontrak berjangka Brent ditutup turun sebesar 0,2 persen persen menjadi USD 78,47.

Patokan harga tersebut melanjutkan penurunannya, membalikkan kenaikan yang terjadi pada hari Rabu setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia dapat melanjutkan pengeboman jika para pemimpin Iran "tidak berperilaku baik".

"Penjualan berlanjut karena pasar energi terus secara agresif memperhitungkan kembalinya pasokan minyak Iran lebih cepat dari yang diperkirakan menyusul nota kesepahaman AS-Iran baru-baru ini," kata analis pasar IG, Tony Sycamore, dilansir Reuters.

Nota kesepahaman yang terdiri dari 14 poin tersebut memulai periode negosiasi selama 60 hari, di mana Iran akan mengizinkan lalu lintas bebas biaya melalui Selat Hormuz, jalur pelayaran utama bagi minyak dan gas dunia. Kesepakatan itu menargetkan pemulihan lalu lintas di selat tersebut hingga kapasitas penuh dalam waktu 30 hari.

Kesepakatan awal tersebut menunda pembahasan sejumlah isu yang lebih sulit, seperti program nuklir Iran, dan juga mengharuskan AS beserta mitranya menyusun rencana pendanaan senilai USD 300 miliar untuk membantu pemulihan Iran.