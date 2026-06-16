Perluas Lini AC dan Layanan Purna Jual, Andalkan Inovasi untuk Pasar Indonesia

Perwakilan media dan influencer berfoto bersama dalam ajang FLiFE Media Gathering 2026 yang memperkenalkan inovasi produk. (Istimewa)
JawaPos.com - Industri pendingin udara (air conditoner/AC) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kenyamanan, efisiensi energi, dan kualitas udara yang lebih baik.
Kondisi tersebut mendorong produsen menghadirkan berbagai inovasi yang tidak hanya berfokus pada kemampuan mendinginkan ruangan, tetapi juga kemudahan penggunaan, layanan purna jual, hingga dukungan teknis yang lebih menyeluruh.
"Kami ingin memperkenalkan lebih dekat perjalanan FLiFE sebagai brand yang kini fokus menghadirkan solusi air conditioning yang lengkap bagi pasar Indonesia," ujar Vice President FLiFE Indonesia, Nicky, dalam FLiFE Media Gathering 2026 di Holiday Inn Express Jakarta Kemayoran.
Kegiatan yang dihadiri puluhan media nasional dan influencer tersebut menjadi ajang bagi FLiFE Indonesia untuk memaparkan perkembangan bisnis, teknologi, serta layanan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Selain sesi edukasi mengenai industri air conditioning, mereka juga memperkenalkan berbagai inovasi produk dan strategi pengembangan layanan.
Dalam pemaparannya, FLiFE menjelaskan bahwa perjalanan bisnis perusahaan dimulai pada 2022 melalui kategori kitchen appliances dan home appliances. Seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap solusi pendingin udara, sejak 2025 perusahaan mengarahkan fokus bisnisnya ke sektor air conditioning di Indonesia.
Saat ini, FLiFE memiliki lini produk yang mencakup Residential Air Conditioner (RAC) untuk kebutuhan rumah tangga, Light Commercial Air Conditioner (LCAC) untuk kafe, restoran, ruko, dan perkantoran, hingga Commercial Air Conditioner (CAC) yang ditujukan bagi proyek komersial berskala besar.
Di sisi layanan sendiri, FLiFE telah memiliki 16 kantor cabang di berbagai kota di Indonesia yang didukung HVAC Professional Team. Tim tersebut bertugas memberikan dukungan teknis, konsultasi produk, pendampingan proyek, hingga penanganan troubleshooting di lapangan.
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