Meski Banyak Drama, Kontribusi Ojol ke PDB Nggak Bisa Dibilang Remeh, Indef Catat Rp 565 Triliun

JawaPos.com - Ekosistem dan layanan transportasi daring (ride-hailing) termasuk ojek online (ojol) rupanya memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi negara. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai Rp 565 triliun.

"Transportasi ojek online ini ternyata menyumbang hampir Rp 565 triliun atau setara 2,37 persen dari PDB," kata Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman dikutip Jumat (5/6).

Berdasarkan riset "Masa Depan Ojek Online di Indonesia" oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Indef, angka tersebut merupakan total dari dampak langsung dan tidak langsung dari ojol. Rizal mengatakan, dampak langsung dan tidak langsung tersebut masing-masing mencapai sekitar Rp 169 triliun dan Rp 396 triliun.

Porsi kontribusi terbesar berasal dari multiplier effect/spillover lintas sektor. Kontribusi itu juga didominasi oleh ojol roda dua, yang lebih besar dibanding taksi online roda empat dengan proporsi 2,1 kali.

"Artinya, angka ini bukan angka kecil. Bayangkan, 2,4 persen terhadap PDB, angka hampir Rp 565 triliun ini, ini justru memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap multiplier effect dan spillover-nya. Artinya apa? Ojek online itu memberikan nilai tambah, ini bukan multiplier lagi, nilai tambah terhadap PDB kita, berbasis pada sektor-sektor di sistem ekonomi kita," jelasnya.

Bicara mengenai nilai tambah ojol bagi berbagai sektor terkait, Rizal memberikan contoh bagaimana ekosistem layanan ini turut membantu sektor lain seperti perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga logistik.

Riset tersebut juga menunjukkan bahwa transportasi daring ini turut menciptakan 2,62 juta pekerjaan turunan pada ekosistem UMKM dan ekonomi digital.

Sementara, ekosistem transportasi daring menyerap 2,91 juta mitra pengemudi dan berfungsi sebagai employment buffer bagi pekerja urban berkeahlian rendah-menengah atau bahkan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).