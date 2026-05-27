RI jadi Negara Pertama di ASEAN, Pembangunan Kapal Selam Scorpene Evolved Masuk Tahap Praproduksi

JawaPos.com - Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyatakan, pembangunan kapal selam kelas Scorpene Evolved untuk TNI AL telah memasuki tahap praproduksi. Pembangunan kapal selam ini sebagai bagian dari penguatan strategis pertahanan laut nasional melalui kerja sama dengan Naval Group asal Prancis.

“Di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan dunia di kawasan ASEAN, keberadaan industri pertahanan yang kuat menjadi daya tawar strategis bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di regional,” kata Kaharuddin dikutip Rabu (27/5).

Ia menjelaskan, tahapan tersebut mencakup kesiapan desain, sistem produksi, penguatan sumber daya manusia, hingga kesiapan infrastruktur pendukung agar pembangunan kapal selam berjalan sesuai target dan standar kualitas internasional.

Selain itu, kata dia, PT PAL bersama Naval Group terus memperkuat koordinasi, transfer teknologi dan transfer pengetahuan guna mendukung keberhasilan program sekaligus meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional.

"Tahap praproduksi menjadi rangkaian persiapan teknis sebelum proses produksi utama dimulai," ucapnya.

Kaharuddin menambahkan, pembangunan kapal selam Scorpene Evolved menjadi tonggak penting bagi industri pertahanan nasional karena Indonesia tercatat sebagai negara pertama di ASEAN yang mampu membangun kapal selam sendiri, termasuk pengembangan kapal selam dengan teknologi Advanced and Improved Propulsion (AIP).

“Kemampuan ini menegaskan kemajuan penguasaan teknologi strategis nasional sekaligus memperlihatkan kesiapan industri pertahanan Indonesia untuk bersaing di tingkat global,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, puluhan engineer PT PAL diberangkatkan ke Cherbourg, Prancis, untuk mengikuti program transfer of technology (ToT) bersama Naval Group sebagai bagian dari penguatan keterampilan pembangunan kapal selam modern berstandar global.