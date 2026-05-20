Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Rabu, 20 Mei 2026 | 16.47 WIB

Pikirkan Kesejahteraan Pengemudi, Layanan Program Langganan Akses Hemat Ojek Online Ditutup

Ilustrasi pengemudi GrabBike. - Image

Ilustrasi pengemudi GrabBike.

JawaPos.com - Grab Indonesia menyatakan akan menutup Program Langganan Akses Hemat bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike). Perusahaan menilai perlu ada penyesuaian kebijakan yang lebih baik, sehingga keputusan tersebut dibuat.

"Penutupan program langganan ini juga dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak," CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5).

Grab Indonesia menegaskan, layanan GrabBike Hemat untuk konsumen akan tetap tersedia dengan penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur. Grab tetap memikirkan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan.

"Untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga," imbuhnya.

Lebih lanjut, Neneng mengatakan, kebijakan ini dibuat juga dalam rangka meningkatkan pendapatan mitra pengemudi. Dengan begitu, kesejahteraan para mitra tetap terjaga.

"Kesejahteraan Mitra Pengemudi merupakan prioritas utama kami. Grab Indonesia terus mengupayakan pendapatan Mitra Pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini," jelasnya.

Selain itu, Grab Indonesia akan terus mengupayakan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan, di antaranya Bonus Hari Raya (BHR), fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung iuran bagi mitra berprestasi, asuransi kecelakaan tambahan, beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, dan kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat). 

Selain itu, Grab Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike) nantinya akan berjalan dengan lancar.

Gojek Hapus Layanan Serupa

Langkah yang sama juga dilakukan oleh penyedia platform Gojek. Perusahaan tersebut menghapus program langganan layanan GoRide Hemat.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Aplikator Perbesar Anggaran BHR Ojol 2026, Pengamat Tekankan Prinsip Produktivitas - Image
Bisnis

Aplikator Perbesar Anggaran BHR Ojol 2026, Pengamat Tekankan Prinsip Produktivitas

Rabu, 4 Maret 2026 | 18.53 WIB

Dorong Model Embedded Finance di Indonesia, SUPA Perluas Akses Kredit dengan Skema PAS - Image
Finance

Dorong Model Embedded Finance di Indonesia, SUPA Perluas Akses Kredit dengan Skema PAS

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06.25 WIB

Peluang Terbuka dan Tantangan Berat UMKM Kopi Indonesia di WEF Davos 2026 - Image
Ekonomi

Peluang Terbuka dan Tantangan Berat UMKM Kopi Indonesia di WEF Davos 2026

Sabtu, 31 Januari 2026 | 00.27 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore