GHD Klaim Indonesia Bakal Jadi Raksasa Ekonomi Dunia 2050

JawaPos.com - GHD, perusahaan global di bidang layanan profesional, secara resmi melakukan ekspansinya di Indonesia. Langkah ini merupakan sebagai bagian dari ekspansi di Asia Tenggara.

Langkah ini ditandai melalui acara resepsi jejaring strategis yang digelar di The Ritz-Carlton Jakarta, dengan dihadiri sejumlah tokoh dari kalangan pemerintah, industri, hingga perwakilan bisnis internasional, termasuk Duta Besar Selandia Baru dan Kanada.

“Langkah ekspansi ke Indonesia mendukung terciptanya peluang kolaborasi yang lebih luas dengan klien dan mitra kami di Asia Tenggara dan sekitarnya, sebagai kelanjutan dari kesuksesan operasional kami di Singapura dan Filipina,” ujar Jim Giannopoulos, CEO GHD dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti potensi besar Indonesia di masa depan. Indonesia diprediksinya akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050.

“Kami melihat adanya aspirasi kuat dari masyarakat di Indonesia dan lebih luas di kawasan ASEAN terhadap masa depan yang lebih berfokus pada kelestarian lingkungan dan pentingnya pengembangan sumber daya secara berkelanjutan, terutama di sektor pangan, air, energi, dan mineral,” tambahnya.

Saat ini, GHD tengah menjalankan proyek percontohan kolaborasi antara Kanada dan Indonesia untuk menghadirkan teknologi pengukuran air canggih di Kota Jambi.

Proyek tersebut dilakukan bersama Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi serta Canadian Commercial Corporation.

Selain itu, GHD juga baru merampungkan laporan ASEAN SAF 2050 Outlook yang mengulas rantai pasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel) di Indonesia dan kawasan ASEAN, sebagai bagian dari kerja sama penelitian antara Kanada dan ASEAN.

Operasional GHD di Indonesia dipimpin oleh Phil Baker, yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di sektor energi, sumber daya, dan pengembangan internasional di lebih dari 20 negara.