Industri F&B Berubah, Pendekatan Kolaboratif Makin Dibutuhkan Pelaku Usaha

Talkshow Ultra Voucher di Central Park, Sabtu (18/4)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).

JawaPos.com - Industri makanan dan minuman (F&B) di Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan signifikan. Persaingan yang semakin intens, inovasi model bisnis, serta tuntutan adaptasi yang cepat mendorong pelaku usaha baik restoran besar hingga UMKM untuk mencari pendekatan baru dalam bertumbuh.

Menjawab dinamika tersebut, Ultra Voucher melakukan kemitraan strategis dengan UFood, Wahyoo, dan Altima Group. Kolaborasi ini hadir sebagai solusi untuk membangun ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Dalam kemitraan ini, Wahyoo berperan sebagai mitra akuisisi merchant bagi UFood dengan memanfaatkan jaringan luas pelaku usaha F&B yang telah dibangun sebelumnya," ungkap CEO Wahyoo, Peter Shearer, di Jakarta, Sabtu (18/4).

Menurutnya, pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci dalam mendukung pelaku usaha F&B. Di mana, fokus utamanya adalah memahami kebutuhan nyata pelaku usaha, seperti menjaga margin bisnis, meningkatkan visibilitas brand, serta menyediakan akses terhadap data yang relevan.

Sementara itu, CTCO Ultra Voucher, Riky Boy Permata menyoroti bahwa perkembangan layanan food delivery telah menciptakan kesenjangan antara brand besar dan pelaku usaha lainnya.

"Melalui UFood, Ultra Voucher membuka akses yang lebih luas sehingga siapa pun dapat bersaing secara lebih setara. Layanan ini telah terintegrasi dalam berbagai platform seperti aplikasi Ultra Voucher, MyBCA, dan OneSmile," ujar dia.

Bagi pelaku UMKM, layanan ini menjadi cara efektif untuk memperluas kapasitas tanpa harus menambah biaya operasional seperti sewa tempat. Di sisi lain, langkah ini juga membuka peluang baru bagi individu yang ingin memulai usaha di bidang kuliner.

Dengan dukungan ekosistem seperti UFood, proses memulai bisnis menjadi lebih mudah dan kolaboratif, sekaligus menciptakan potensi lapangan kerja baru.

"Kami menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem ini dengan menawarkan skema biaya yang kompetitif bagi merchant, sehingga pertumbuhan bisnis dapat terjaga dalam jangka panjang," pungkasnya.