Nanda Prayoga
13 April 2026, 22.13 WIB

Loker Bank Indonesia Resmi Dibuka! Berikut Formasi, Dokumen yang Perlu Disiapkan, hingga Syaratnya

Ilustrasi Bank Indonesia. Cadangan Devisa Indonesia Tembus USD 149,9 Miliar Per Oktober 2025. (dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi Bank Indonesia. Cadangan Devisa Indonesia Tembus USD 149,9 Miliar Per Oktober 2025. (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) membuka lowongan kerja melalui dua jalur, yakni special hire (SH) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi BI, proses pendaftaran dilakukan secara online mulai 12 April 2026 hingga 17 April 2026. Setiap pelamar hanya diperbolehkan memilih satu posisi yang tersedia.

Sebagai catatan, jalur special hire merupakan rekrutmen untuk calon pegawai tetap BI. Sementara itu, PKWT ditujukan bagi tenaga kerja yang akan dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di BI.

Bagi yang berminat, pendaftaran jalur special hire dapat dilakukan melalui laman https://rekrutmen-bi.id/specialhire2026, sedangkan jalur PKWT melalui https://rekrutmen-bi.id/pkwt2026.

Dokumen yang Perlu Dipersiapkan

1. Pas foto terbaru format JPG dengan ukuran maksimal 500 KB

2. Scan KTP asli

3. Scan ijazah asli (PDF, maksimal 1 MB)

4. Scan transkrip nilai asli (PDF, maksimal 1 MB)

