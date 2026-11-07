Tingkatkan Kualitas Pendidikan, SMAN 1 Kota Serang Terima Bantuan Komputer

IPC TPK salurkan bantuan komputer serta tablet untuk tingkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Kota Serang. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebanyak 125 siswa kelas XI SMAN 1 Kota Serang mendapatkan pembekalan langsung mengenai dunia profesional dan pengembangan kompetensi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Mengajar yang diinisiasi oleh IPC Terminal Petikemas (IPC TPK).
Kegiatan ini dirancang untuk memperluas wawasan generasi muda dalam menyongsong masa depan.
Mengusung tema "Dari Pelabuhan, Mengemban Layar untuk Generasi Emas", kegiatan interaktif tersebut menghadirkan jajaran insan IPC TPK untuk berbagi pengalaman praktis kepada para siswa di lingkungan sekolah.
Direktur Utama IPC TPK, Andi Hamdani, menjelaskan bahwa pendidikan memegang peranan krusial dalam mempersiapkan generasi muda agar tangguh menghadapi berbagai tantangan serta peluang di masa mendatang.
"Kami berharap kegiatan Pelindo Mengajar ini dapat memperluas wawasan mereka, menumbuhkan motivasi untuk terus belajar, mendorong mereka agar berani mengembangkan potensi dan meraih cita-cita serta memperkuat rasa cinta tanah air," ujar Andi.
Selain sesi berbagi ilmu, kehadiran IPC TPK di sekolah tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan sarana belajar secara simbolis.
Dalam kesempatan yang sama, IPC TPK menyalurkan sejumlah fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar berupa lima unit komputer, dua unit tablet bagi siswa berprestasi, serta perlengkapan Kit Mengajar.
Bantuan ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas fasilitas pendukung digital di SMAN 1 Kota Serang.
Kepala SMAN 1 Kota Serang Ade Nurul Huda menyambut baik serta mengapresiasi pelaksanaan program yang memberikan warna baru dalam proses pembelajaran siswanya di luar ruang kelas formal.
"Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman baru di luar pembelajaran sehari-hari. Kami berharap pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk terus belajar dan mempersiapkan masa depan," tutur Ade.
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