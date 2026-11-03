Baznas Bantu Warga Terdampak Karhutla Berupa Oksigen hingga Pangan

JawaPos.com - Kampung Siaga Oksigen Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membantu warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kelurahan Tanjung Pinang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Bantuan itu berupa vitamin dan masker, layanan oksigen, serta makanan siap saji.
Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya Baznas dalam membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla, terutama gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Dia mengatakan, Baznas berupaya hadir di tengah masyarakat yang terdampak karhutla melalui layanan kesehatan dan bantuan dasar.
"Kami berharap Program Kampung Siaga Oksigen dapat membantu menjaga kesehatan warga, sekaligus meringankan beban mereka selama menghadapi dampak kebakaran," kata Sodik Mudjahid seperti dilansir dari Antara.
Sodik mengungkapkan layanan yang berlokasi di Posyandu Pusun Bua Pinang, Jalan Bukit Pinang, RT 04/RW 02, Kelurahan Tanjung Pinang, ini melibatkan relawan Baznas, tim kesehatan Kota Palangka Raya, dan kader posyandu.
Berdasar laporan situasi Baznas Tanggap Bencana per 29 Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau 63 jiwa.
"Respons terhadap karhutla kami lakukan melalui berbagai bentuk bantuan, mulai dari distribusi masker dan air bersih hingga penyediaan makanan siap saji serta layanan kesehatan," papar Sodik Mudjahid.
"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Baznas untuk membantu masyarakat dan petugas di lapangan," imbuh dia.
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