Tanggul Sungai Cikalintu Jebol, 34 Rumah Terdampak di Bandung

Tanggul Sungai Cikalintu di kawasan Cihampelas, Bandung jebol. (,Foto: Pusdalops BPBD Bandung).
JawaPos.com - Jebolnya tanggul Sungai Cikalintu di kawasan Cihampelas, Bandung, berdampak pada puluhan rumah dan lebih dari seratus warga. Berdasarkan laporan petugas BPBD di lokasi, sebanyak 34 rumah terdampak dengan dua rumah mengalami kerusakan berat dan satu rumah rusak ringan.
Petugas BPBD Oki mengatakan, pihaknya masih bersiaga di lokasi hingga Sabtu (31/10) pagi untuk memastikan penanganan dampak kejadian berjalan. Hingga pukul 00.32, sebanyak 10 personel BPBD masih bertahan di Cihampelas untuk melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
“Dalam kondisi laporan terakhir yang pertama, rumah terdampak 34 rumah, 122 jiwa, 34 KK, dua rumah rusak berat, satu rumah rusak ringan,” ujar Oki dalam laporannya di Instagram, dikutip Sabtu (31/10).
Selain melakukan kaji cepat, BPBD berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, camat, lurah, warga, perlindungan masyarakat (Linmas), kepolisian, PLN, pemadam kebakaran, dan Dinas Sosial untuk menangani dampak kejadian.
Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Sementara itu, petugas BPBD tetap bersiaga untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lokasi.
Oki menyampaikan, pembersihan akan dilakukan secara maraton oleh pihak kewilayahan Kecamatan Coblong pada pagi hari. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan lingkungan dan rumah warga yang terdampak.
“Kami akan siaga sampai jam 06.00 karena besok akan dilakukan pembersihan secara maraton oleh pihak kewilayahan Kecamatan Coblong,” kata Oki.
Dalam video yang beredar di media sosial, aliran air akibat jebolnya tanggul sungai Cikalintu itu tampak sangat deras melewati lorong-lorong rumah sempit di kawasan Coblong, Cihampelas.
Dalam video lain, air juga tampak masuk ke rumah secara cepat karena debit air yang cukup besar.
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Jawa Pos
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