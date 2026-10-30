BPDB Dorong Program PSR Perkuat Ekosistem Industri Perkebunan Kelapa Sawit

JawaPos.com – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat ekosistem industri perkebunan kelapa sawit nasional. Langkah ini diwujudkan dengan mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, promosi, serta pengembangan bahan bakar nabati (BBN).

Salah satunay dilakukan dengan mendukung ajang Indonesian Palm Oil Stakeholders (IPOS) Forum 2026 tanggal 29 – 30 Oktober 2026 di Kota Medan, Sumatera Utara. Partisipasi ini menjadi salah satu upaya BPDP untuk memperluas penyebaran informasi mengenai program, kebijakan, dan peran BPDP dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan Indonesia.

Sejumlah kegiatan IPOS Forum 2026 yang dilakukan antara lain diskusi Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat, Transformasi Tata Kelola Industri Sawit Nasional, Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit, Problematika Pengelolaan Industri Sawit Mutakhir, Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu, serta Inovasi Industri Sawit.

Pada sesi diskusi Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin memaparkan, dalam menjalankan program PSR ini, BPDP berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah.

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“Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini menjadi salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun serta menjaga keberlanjutan industri sawit nasional,” ungkap Normansyah Hidayat Syahruddin.

Lebih lanjut dijelaskan Normansyah, capaian nasional program PSR sepanjang tahun 2016 sampai dengan 30 September 2026 telah mencapai 438.217 hektar untuk 196.846 pekebun dengan dana bantuan PSR sebesar Rp12,48 triliun. Sementara itu, perkembangan program PSR di Sumatera Utara sepanjang tahun 2022 sampai dengan triwulan III tercatat 19.902,13 hektar dengan 9.048 pekebun, dan total penyaluran dana Rp553,76 miliar.

“BPDP berkomitmen untuk terus mempercepat pelaksanaan PSR melalui penyaluran dukungan pendanaan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Komitmen kita adalah memastikan program PSR semakin mudah diakses oleh pekebun yang memenuhi persyaratan, semakin efektif pelaksanaannya, dan semakin nyata manfaatnya bagi peningkatan produktivitas serta kesejahteraan pekebun sawit rakyat,” ungkap Normansyah.

Selain berpartisipasi dalam sesi diskusi, BPDP juga menghadirkan booth informasi yang dapat dikunjungi oleh peserta dan pengunjung IPOS Forum 2026. Melalui booth tersebut, BPDP menyediakan sarana komunikasi dan edukasi bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan BPDP, sekaligus membuka ruang dialog dan interaksi secara langsung.