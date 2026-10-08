Ratusan Santri Bawa Buldoser, Rusak Bangunan Indomaret di Pamekasan

JawaPos.com - Sebuah bangunan gerai Indomaret yang baru berdiri di Desa Panaan, Palengaan, Kabupaten Pamekasan, diratakan dengan tanah oleh ratusan massa yang mengatasnamakan diri sebagai alumni dan santri salah satu pondok pesantren setempat, Rabu (7/10).

Massa yang berjumlah sekitar 500 orang tersebut mendatangi lokasi sejak pukul 09.00 WIB dengan membawa buldoser, dan langsung merobohkan struktur bangunan setelah menyampaikan sejumlah aspirasi penolakan.

Aksi nekat ini menjadi puncak kemarahan warga dan tokoh agama setempat atas keberadaan gerai ritel tersebut yang dinilai memaksakan diri untuk beroperasi.

Salah seorang peserta aksi, Khairul Kalam membeberkan, penolakan warga sebenarnya telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah sejak Juli 2026 lalu.

Surat penolakan tersebut diteken langsung oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di Palengaan pada Minggu, 19 Juli 2026.

Sehari berselang, perwakilan alumni bahkan telah menggelar audiensi resmi dengan Pemkab Pamekasan.

"Dalam audiensi itu, disepakati tidak akan ada izin operasional terhadap gerai tersebut. Intinya penolakan itu dilakukan karena Indomaret sudah mengabaikan aspirasi masyarakat," tegas Khairul Kalam sebagaimana dilansir dari Radar Madura (Jawa Pos Grup).

Namun, situasi kembali memanas setelah massa mendapat bocoran informasi bahwa pihak pengelola diam-diam bersiap untuk tetap membuka dan meresmikan gerai tersebut.

Kabar inilah yang memantik reaksi keras hingga berujung pada pengerahan ratusan massa dan perusakan bangunan.