Titik Api Terjadi di Sekitar Savana Cikasur, Argopuro Ditutup

JawaPos.com - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Satriyo Nurseno mengungkapkan terjadinya bakaran hutan dan lahan di kawasan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang, Gunung Argopuro.

Kobaran api yang kian meluas hingga mendekati kawasan ikonik Savana Cikasur memaksa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur menutup total seluruh kegiatan kunjungan dan pendakian sejak Senin (7/9) hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kawasan suaka margasatwa yang dilanda kebakaran tersebut berada di wilayah perbatasan empat kabupaten sekaligus, yakni Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, dan Jember. Satriyo mengungkapkan, titik api pertama kali terdeteksi sekitar 300 meter di sisi timur Savana Cikasur.

“Terdapat titik api berjarak 300 meter dari sisi timur wilayah Cikasur, Gunung Argopuro. Sebanyak 29 personel gabungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Situbondo, dan BBKSDA Jatim sudah diterjunkan untuk pemadaman secara manual,” kata Satriyo, Selasa (8/9).

Satriyo menambahkan, akses penanganan darat yang paling memungkinkan untuk menembus lokasi titik api saat ini ditempuh melalui jalur Kabupaten Situbondo.

Satriyo memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa karhutla di Gunung Argopuro ini. Petugas gabungan di lapangan saat ini masih berfokus melakukan pemadaman manual, pembuatan sekat bakar, pemetaan dampak, serta berkoordinasi intensif dengan perangkat desa setempat.

“Korban nihil, sementara untuk luasan dampak kebakaran masih dalam proses pendataan,” pungkas Satriyo.

Kepala BBKSDA Jawa Timur, Nur Patria Kurniawan, mengonfirmasi penghentian aktivitas wisata dan pendakian dilakukan berbarengan dengan pengerahan tim penyelamat ke titik api.