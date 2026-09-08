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Latu Ratri Mubyarsah
Selasa, 8 September 2026 | 23.34 WIB

Wamenko Pangan Hanif Minta Karhutla Kalsel Ditangani Sistematis, Tekankan Kolaborasi dan Patroli Ket

Apel Gelar Pasukan Satgas Karhutla&nbsp;Kalsel 2021 di Posko Komando Siaga Darurat&nbsp;Bencana Kabut Asap dan Karhutla.&nbsp;Antara - Image

Apel Gelar Pasukan Satgas Karhutla&nbsp;Kalsel 2021 di Posko Komando Siaga Darurat&nbsp;Bencana Kabut Asap dan Karhutla.&nbsp;Antara

JawaPos.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan harus dilakukan secara cepat, sistematis, dan melibatkan seluruh elemen terkait.

Menurut dia, persoalan karhutla tidak bisa diselesaikan hanya dengan memadamkan api, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan.

“Kita dengan seksama mencoba menyelesaikan permasalahan kabut asap ini secara sistematis. Ini semua perlu dukungan kita semua,” ujar Hanif

Pesan itu juga sempat dia sampaikan saat meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

Hanif menekankan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia harus digerakkan untuk memastikan titik api segera dikendalikan.

Dia juga meminta patroli diperkuat setelah proses pemadaman agar kebakaran tidak kembali muncul, terutama di kawasan lahan gambut yang rawan menyimpan bara di bawah permukaan.

“Kita harus tangani secepat-cepatnya api dipadamkan, kemudian patroli harus dibangun sekuat-kuatnya. Tidak boleh ada lagi api muncul,” tegasnya.

Data BPBD Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari SIPONGI Kementerian Kehutanan dengan dukungan pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20 mencatat hingga 28 Agustus 2026 terdapat 2.083 kejadian karhutla, dengan luas lahan terdampak mencapai 10.095,14 hektare serta 13.726 titik hotspot.

Banjarbaru menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 421 kejadian.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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