Mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin Wafat, Jejak Pengabdiannya Membekas di Banua

JawaPos.com - Mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Rudy Ariffin meninggal dunia pada Minggu (6/9). Ia mengembuskan napas terakhir di RS Amanah Banjarmasin sekitar pukul 11.00 Wita dalam usia 73 tahun.

Mengutip Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), jenazah Rudy dibawa ke Masjid Agung Al-Karomah, Martapura, pada Minggu sore untuk disalatkan. Masjid tersebut memiliki arti khusus dalam perjalanan pengabdiannya karena menjadi salah satu bagian dari pembangunan yang dilakukan Rudy ketika menjabat sebagai Bupati Banjar.

Usai disalatkan, jenazah Rudy dibawa menuju Taman Makam Bahagia di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk dimakamkan.

Kepergian Rudy menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang birokrat yang kemudian dipercaya menduduki sejumlah posisi penting di pemerintahan. Kariernya membentang dari tingkat birokrasi hingga menjadi Bupati Banjar dan selanjutnya Gubernur Kalimantan Selatan selama dua periode.

Meniti Karier dari Birokrasi

Rudy Ariffin memulai pengabdiannya sebagai aparatur pemerintahan setelah diangkat menjadi pegawai negeri pada 1975. Pada awal perjalanan kariernya, ia bertugas sebagai Mantri Pamong Praja (MPP) di Kecamatan Sungai Tabuk.

Dari posisi tersebut, karier Rudy terus berkembang. Ia dipercaya menduduki berbagai jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sejumlah posisi pernah diembannya, antara lain di Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), bidang pendidikan dan pelatihan, serta Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel.

Rudy kemudian dipercaya sebagai Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Setelah itu, ia menjabat Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Banjar.