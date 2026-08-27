Pemprov Kalbar Terima Hibah AI, Bisa Prediksi Lokasi dan Waktu Karhutla 24 Bulan ke Depan

JawaPos.com - Teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) membantu memprediksi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berhasil dibuat. Teknologi ini bisa memprediksi lokasi hingga waktu 24 bulan ke depan.

Pengusaha sekaligus pengembang teknologi asal Kalimantan Barat, Hajon Mahdy menghibahkan teknologi ini kepada Pemprov Kalbar. Dia berharap upaya pencegahan karhutla lebih maksimal.

Sistem yang dikembangkan Hotama Technologies ini menggunakan pendekatan predictive analytics berbasis AI, dengan mengolah berbagai variabel dan data terkait untuk menghasilkan pemetaan tingkat risiko Karhutla pada suatu wilayah dalam periode tertentu.

Teknologi ini tidak menghasilkan prediksi absolut, melainkan bersifat meningkatkan probabilitas dan tingkat risiko untuk mengetahui lokasi dan waktu karhutla.

“Selama ini teknologi banyak digunakan ketika titik api sudah muncul. Kami ingin mendorong pendekatan yang lebih preventif. Dengan data yang cukup, AI dapat membantu membaca pola dan memberikan gambaran risiko jauh lebih awal, sehingga kita memiliki waktu untuk melakukan mitigasi,” ujar Hajon, Kamis (27/8).

AI ini sudah dikenalkan dalam diskusi penanganan Karhutla yang diinisiasi PMI Kalimantan Barat.

Teknologi tersebut kini membutuhkan sumber data untuk membuat prediksi. Semakin lengkap dan berkualitas data yang tersedia, peluang model menghasilkan pemetaan risiko juga meningkat.

Salah satu fitur utama yang dikembangkan adalah Peat Fire Vulnerability Index (PFVI), sebuah indeks yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi dan memetakan tingkat kerentanan kebakaran pada kawasan gambut.