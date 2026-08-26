Ingatkan Pilih Pemimpin Terbaik di Muktamar NU, Kiai Sepuh Lirboyo: Jangan Khianati Allah

JawaPos.com - Para kiai sepuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur mengingatkan agar memilih pemimpin yang baik dalam Muktamar ke-35 NU. Mereka mengingatkan agar tidak berkhianat kepada Allah SWT.

Pembahasan ini yang dibicarakan para kiai sepuh dalam pertemuan tertutup di Liboyo pada Rabu (26/8). Para kiai berharap muktamar di Jombang berjalan dengan profesional dan transparan.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh para ulama sepuh, di antaranya KH Ma’ruf Amin, KH M. Anwar Mansur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Ubaid Maemun Zubair, KH Mu'adz T, KH Athoillah S. Anwar, KH Muhibul Aman Ali, serta KH Nurul Yakin Ishaq.

Juru Bicara Kiai Sepuh, KH Muhibul Aman Ali mengatakan, tausiyah ini disuarakan karena para sesepuh tak ingin ada gerakan unprosedural dalam pelaksaan muktamar. Terutama agar dijauhkan dari intervensi.

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"Memilih pemimpin yang tidak afdal (tidak terbaik), padahal tahu ada yang lebih baik, adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah, Rasulullah, dan para muassis (pendiri NU)," kata Muhibul.

Atas dasar itu, tidak boleh ada kecurangan dalam pelaksaan muktamar besok. Semuanya harus dijalankan apa adanya dan membuahkan hasil terbaik.

"Jika proses yang tidak jujur ini dibiarkan dan menjadi preseden buruk (sunnah sayyi'ah), maka dosa dari perbuatan tersebut akan terus mengalir hingga hari kiamat," imbuhnya.