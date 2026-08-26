PWNU Jateng Minta Presiden Prabowo Larang Elite Pemerintah Intervensi Muktamar NU

Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, Kiai Ubaidullah Shodaqoh. (Istimewa)
JawaPos.com - Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, Kiai Ubaidullah Shodaqoh meminta Presiden Prabowo Subianto melarang Aparatur Negara terlibat intervensi Muktamar ke-35 NU.
Permintaan ini menyusul beredarnya kabar dugaan politik transaksional dan politik uang dalam pelaksanaan muktamar.
Dia mengingatkkan agar elite pemerintah tidak ikut campur tangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
Muktamar NU harus berjalan dengan independensi dan bebas dari intervensi. Oleh karena itu, presiden perlu memberikan ultimatum kepada jajarannya.
“Saya minta Presiden mengingatkan, bahkan melarang semua aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, dan pengondisian dalam Muktamar NU, baik atas nama Istana, Presiden, atau pemerintah," kata Kiai Ubaid di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/8).
Adanya campur tangan pihak luar akan mencederai proses muktamar. Marwah NU pun akan dipertaruhkan.
Karena itu, ia mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan etika organisasi, kebebasan memilih, serta menjaga proses Muktamar dari segala bentuk tekanan politik maupun transaksi kepentingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti