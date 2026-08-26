Jam Pembukaan Muktamar NU ke-35 Dimajukan, Catat Jalur Pengalihan Arus di Jombang

JawaPos.com - Persiapan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU), Tambakberas, Jombang, terus dimatangkan. Salah satu perubahan terbaru berkaitan dengan jadwal pembukaan muktamar.

Pembukaan Muktamar ke-35 NU yang semula dijadwalkan pada Kamis (27/8/2026) pukul 20.00 WIB, kini dimajukan menjadi pukul 15.00 WIB pada hari yang sama.

Ketua Panitia Lokal (Panlok) Muktamar ke-35 NU, KH Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozaq, menyampaikan perubahan tersebut. Dengan penyesuaian waktu itu, seluruh peserta diminta sudah berada di lokasi pembukaan mulai pukul 12.00 WIB.

Pembukaan Muktamar ke-35 NU akan digelar di Lapangan Untung Surapati, Desa Tambakrejo, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

Panitia juga telah melakukan berbagai persiapan di lokasi tersebut.

Pantauan JawaPos.com di lapangan menunjukkan sejumlah infrastruktur penunjang terus dimatangkan. Diantaranya panggung yang akan digunakan pembuakaan Muktamar yang akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto telah rampung.

Bahkan beberapa spot foto yang ada di area pembukaan sudah digunakan para rombongan Muktabirina yang sudah sampai di Jombang untuk berswa foto.

Salah satu spot foto yang bisa digunakan untuk berfoto para muktamirin di area tenda untama Muktamar NU 35. (Dony/JawaPos.com)

Beberapa petugas juga terlihat melakukan penyempurnaan persiapan di lokasi. Panlok mengimbau seluruh muktamirin, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk datang tepat waktu dan mengikuti arahan petugas agar acara pembukaan berjalan tertib dan lancar.

Hal ini juga diungkapkan salah satu petugas panitia yang sedang mengecek kesiapan tempat, bahwa ada perubahan jam untuk pembukaan.