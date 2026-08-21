Reaktivasi Perlintasan Temajuk–Telok Melano, Buka Akses Ekonomi dan Pariwisata Indonesia-Malaysia

JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI meresmikan reaktivasi pengoperasian Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk–Pos Kawalan Sempadan (PKS) Telok Melano sebagai jalur perlintasan resmi masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia.

Peresmian ditandai melalui Soft Launching Reaktivasi Pengoperasian PLB Temajuk–PKS Telok Melano di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (21/8).

Peresmian dilakukan Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Prosesi ditandai dengan pemotongan pita bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Sambas, dan Pengarah Kastam Diraja Malaysia Datuk Haji Norizan Bin Haji Yahya, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian Gedung PLB Temajuk.

"Alhamdulillah, hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026, Pos Lintas Batas Temajuk di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sah untuk menyelenggarakan pelayanan lintas antarnegara bagi masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujar Makhruzi lewat keterangannya.

Reaktivasi perlintasan Temajuk–Telok Melano merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Border Crossing Agreement (BCA) Indonesia–Malaysia pada 8 Juni 2023 serta hasil Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama Kelompok Kerja/ Jawatan Kuasa Kelompok Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sekber KK/JKK Sosek Malindo) Tahun 2026.

Makhruzi mengatakan, pengoperasian kembali jalur perlintasan tersebut menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat terkait pembukaan akses Temajuk–Telok Melano. Menurutnya, pembukaan perbatasan merupakan proses yang membutuhkan kesepakatan dan kesiapan kedua negara karena berkaitan langsung dengan aspek kedaulatan.

"Launching dan aktivasi PLB yang kita selenggarakan hari ini merupakan jawaban dari harapan, impian, dan pertanyaan publik selama ini mengenai kapan sempadan Temajuk dan Telok Melano kembali dibuka. Membuka gerbang negara merupakan bagian dari penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara," kata Makhruzi.

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Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Makhruzi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan reaktivasi perlintasan tersebut, khususnya melalui kerja sama sosial ekonomi antara Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak.

"Ini merupakan babak baru untuk membuka kembali interaksi, mobilitas sosial, budaya, dan tradisi warga negara di sempadan kedua negara," ucapnya.