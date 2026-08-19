Mantan Kepala Pelatih Pelatnas Panjat Tebing jadi Tersangka, 5 Atlet Putri jadi Korban TPKS

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengungkap perkembangan kasus dugaan TPKS yang melibatkan mantan Kepala Pelatih Pelatnas FPTI. (Ilustrasi Pixabay/Mohamed_hassan)
JawaPos.com — Lima atlet panjat tebing putri menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dengan tersangka berinisial HB, mantan pelatih dan Kepala Pelatih Pelatnas Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) 2025.
Kasus tersebut ditangani Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri setelah dilaporkan pada 3 Maret 2026.
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengungkap perkembangan perkara tersebut di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
HB disebut menjadi pelatih pada periode 2022 sampai 2024 sebelum dipercaya sebagai Kepala Pelatih Pelatnas FPTI pada 2025.
Nurul menjelaskan, perkara TPKS tersebut melibatkan lima atlet panjat tebing putri sebagai korban. Peristiwa dugaan kekerasan seksual berlangsung dalam rentang 2022 hingga Desember 2025 di sejumlah lokasi.
Salah satu lokasi yang disebut berada di Jalan Harapan Indah Boulevard, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, dugaan peristiwa juga terjadi di beberapa negara ketika pertandingan internasional berlangsung.
Kasus tersebut dilaporkan oleh SD selaku kuasa hukum korban pada 3 Maret 2026.
Penyidik Subdit I Bidang Perempuan Dittipid PPA-PPO kemudian melakukan rangkaian pemeriksaan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.
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