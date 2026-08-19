Di Tengah Ancaman OPM, Korem Praja Vira Braja dan Warga Paniai Kibarkan Bendera Merah Putih

JawaPos.com - Meski Organsasi Papua Merdeka (OPM) terus menebar ancaman dan teror, masyarakat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, tetap bersuka cita menyambut peringatan Kemerdekaan Indonesia. Bersama Korem 173/Praja Vira Braja, ratusan warga mengibarkan bendera merah putih di Bukit Gobairo.

Dalam keterangan resmi yang diterima oleh awak media pada Rabu (19/8), Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di lokasi tersebut dipimpin langsung oleh Kasrem 173/Praja Vira Braja Kolonel Infanteri Abi Kusnianto. Tidak kurang dari 300 warga yang seluruhnya adalah Orang Asli Papua (OAP) turut serta.

”Semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tetap terasa kuat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Sekitar 300 masyarakat Paniai melaksanakan pengibaran Bendera Merah Putih di Bukit Gobairo, Distrik Paniai Timur,” bunyi keterangan tersebut tersebut.

Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia itu menjadi momentum kebersamaan antara warga masyarakat Paniai dengan aparat keamanan. Bersama-sama, sejak dini hari mereka sudah naik dan berkumpul di Bukit Gobairo. Masing-masing membawa dan mengibarkan bendera merah putih.

”Dengan membawa dan mengibarkan Bendera Merah Putih, masyarakat bersama unsur aparat keamanan kemudian melakukan perjalanan menuju puncak bukit. Sekitar pukul 06.15 WIT, seluruh peserta tiba di lokasi,” lanjut keterangan itu.

Upacara kemudian dimulai. Dalam kegiatan tersebut turut dibacakan Teks Proklamasi dan Pancasila Pancasila. Usai upacara, kegiatan berlanjut dengan anak hiburan dan pembagian hadiah di. Masyarakat Paniai berkumpul di sekitar Ujung Landasan 09 Enarotali.

”Secara umum kegiatan berlangsung aman, lancar dan kondusif. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan juga terlihat cukup tinggi,” demikian ditegaskan dalam keterangan itu.

Sebelumnya, OPM berulang menebar teror. Bahkan muncul seruan larangan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.

Namun, masyarakat tetap hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar di Bukit Gobairo.