Peternak Rakyat Dapat Akses 5.000 Ton SBM, Harga Pakan Diharap Lebih Stabil

Ilustrasi hewan ternak. Dok. JawaPos
JawaPos.com — Pemerintah membantu peternak rakyat menghadapi tingginya biaya pakan dengan menyalurkan 5.000 ton bahan baku pakan soybean meal (SBM).
Pemberian bantuan dilakukan melalui kerja sama dengan Koperasi Produsen Usaha LPER dalam pemenuhan bahan baku pakan Soybean Meal (SBM).
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Koperasi Produsen Usaha LPER dan PT Berdikari, dengan komitmen merealisasikan penyaluran 5.000 ton SBM untuk memenuhi kebutuhan anggota peternak rakyat binaan Koperasi LPER di tahap awal.
Ketua Umum Koperasi Produsen Usaha LPER, Mulyadi Atma dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan rantai pasok yang lebih efisien.
Baca Juga:Alasan Pasang Box Trap Harimau Sumatera di Nagari Pasia Laweh, Makan Ternak Warga-Dekat ke Sekolah
Menurutnya, biaya pakan selama ini dapat menyerap sekitar 70 persen dari total biaya produksi peternakan. Karena itu, akses SBM melalui BUMN diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga bahan baku pakan.
"Dengan SBM 5.000 ton di tahap awal ini, kami optimistis harga pokok produksi telur dan ayam dapat ditekan sehingga peternak bisa kembali tumbuh dan berkembang," ujarnya.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat rantai pasok bahan baku pakan bagi anggota koperasi. Dengan konsolidasi melalui LPER, peternak diharapkan mendapatkan akses SBM secara lebih terjamin dan efisien.
Baca Juga:Wajib Tahu! 8 Aturan Patungan Kurban Sapi dan Hewan Ternak Lain Serta Ketentuan Batas Jumlah Orangnya
Ketersediaan bahan baku pakan yang lebih stabil diharapkan turut membantu peternak menjaga produktivitas ayam ras serta menekan biaya produksi.
Dalam skema tersebut, Koperasi LPER menjadi pusat konsolidasi kebutuhan dan distribusi SBM bagi anggota. Model ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ekosistem peternakan rakyat yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!