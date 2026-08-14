Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00.46 WIB

Bareskrim Polri Tetapkan 2 Orang sebagai Tersangka Penyelundupan 28 Ton Timah dari Babel ke Malaysia

Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan timah ilegal dari wilayah Babel. (Polri) - Image

Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan timah ilegal dari wilayah Babel. (Polri)

JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menggerebek gudang penyimpanan timah ilegal di Desa Gantung, Kecamatan, Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pasca penggerebekan itu, polisi mengamankan 28 ton ton timah dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka.

"Tim melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penyimpanan pasir timah ilegal yang diduga akan diselundupkan ke Malaysia,” ungkap Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengatakan operasi dilakukan pada Jumat (14/8).

Menurut Irhamni, 28 ton timah tersebut terdiri atas 568 karung. Dia menyebut, 97 karung di antaranya diduga sudah dibayar dan siap diselundupkan dari Babel ke Malaysia. Karena itu, polisi mengamankan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka.

”Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri mengamankan 2 tersangka, yakni RR dan DW,” imbuhnya.

Jenderal bintang satu Polri itu menyebut, RR diduga berperan sebagai perantara untuk mencari timah di Belitung Timur. Sementara tersangka DW merupakan sopir dalam pengiriman timah tersebut. Untuk mengungkap kasus itu secara utuh, Polri tengah mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

”Sementara itu barang bukti diamankan di Markas Polres Belitung Timur,” kata Irhamni.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan ribuan tambang ilegal yang di Babel. Dia menegaskan, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah Babel pada akhir tahun lalu.

Presiden meminta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengusut aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana ribuan tambang dapat beroperasi tanpa diketahui aparat di daerah.

”1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?” kata Prabowo saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
10 Perwira Sespimmen Polri Studi Lapangan di Polresta Sidoarjo, Sorot Kepemimpinan dan UMKM - Image
Berita Daerah

10 Perwira Sespimmen Polri Studi Lapangan di Polresta Sidoarjo, Sorot Kepemimpinan dan UMKM

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18.28 WIB

Polres Bogor Raih Juara 2 Lomba Ketahanan Pangan Polri Tingkat Nasional - Image
Jabodetabek

Polres Bogor Raih Juara 2 Lomba Ketahanan Pangan Polri Tingkat Nasional

Rabu, 12 Agustus 2026 | 18.13 WIB

Anton Timbang Muncul Bersama Kadin di Istana, Polri: Keputusan Penahanan di Tangan Penyidik - Image
Kasuistika

Anton Timbang Muncul Bersama Kadin di Istana, Polri: Keputusan Penahanan di Tangan Penyidik

Kamis, 6 Agustus 2026 | 21.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore