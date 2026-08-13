BNPT Gandeng Densus 88 dan Dunia Usaha Dorong Kemandirian Ponpes Al Muttaqin Jepara

BNPT bersama pemerintah daerah dan dunia usaha mendorong kemandirian Ponpes Al Muttaqin Jepara melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi para santri. (Istimewa)
JawaPos.com - Upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan terus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, keterampilan, dan kemandirian ekonomi.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Anti Teror Polri, pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha menjalankan program pemberdayaan di Pondok Pesantren Al Muttaqin, Jepara, Jawa Tengah.
"Kegiatan ini tindak lanjut deklarasi eks Jamaah Islamiyah di Solo pada Desember 2024," kata Kepala BNPT Eddy Hartono saat membuka kegiatan, Rabu (12/8).
Program tersebut berlangsung selama tujuh hari sejak 10 Agustus 2026. Ponpes Al Muttaqin menjadi salah satu sasaran pemberdayaan setelah deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pada Desember 2024. "Prinsipnya pemerintah dan masyarakat berkolaborasi," ujar Eddy.
Menurut dia, BNPT, Densus 88, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah memberikan dukungan dari sisi pemerintah.
Di sisi lain, dunia usaha seperti PT Astra International, PT Panasonic Gobel dan Amuya Coffee turut memberikan pelatihan kewirausahaan serta keterampilan kepada lingkungan pesantren. "Harapannya kita menciptakan ekosistem ekonomi di pesantren," tutur Eddy.
Melalui program tersebut, para santri diharapkan memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk masa depan sekaligus memiliki ketahanan terhadap intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
Kepala Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah Densus 88 AT Polri Kombes Pol Chairul Anam mengatakan, kerja sama lintas instansi akan terus berjalan setelah program pemberdayaan selesai.
"Kami sepakat pascapembubaran eks JI akan selalu bersama-sama memajukan bangsa," kata Chairul.
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