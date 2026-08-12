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Nanda Prayoga
Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.49 WIB

Ruang Diskominfo Kukar Terbakar, Sekkab: Jangan Gegabah Simpulkan Motif

Ruang rapat Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang terbakar. (Dok. Polres Kukar) - Image

Ruang rapat Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang terbakar. (Dok. Polres Kukar)

JawaPos.com - Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) meminta publik tisak berspekulasi soal motif kebakaran ruang rapat lantai 3 Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar.

Meski pelaku telah menyatakan motif melakukan pembakaran adalah sakit hati karena kerap diolok, pemkab tak mau buru-buru mengamini. 

Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono meminta semua pihak tak terburu-buru menyimpulkan motif kejadian sebelum proses pendalaman dilakukan oleh pihak kepolisian.

Ia menyatakan telah menerima laporan awal tentang kebakaran yang terjadi pada Selasa (11/8) pagi itu.

Hanya saja, informasi tersebut masih bersifat pendahuluan sehingga perlu didalami dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Saya dapat laporan, tetapi sekarang kan baru laporan pendahuluan. Prinsipnya, ya kita tetap memakai asas praduga tak bersalah,” kata Sunggono di Rumah Jabatan Bupati, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Rabu (12/8).

Dia menjelaskan, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bahkan telah meminta Kepala Diskominfo untuk mendalami latar belakang kebakaran. 

Jika memang terdapat unsur pidana, maka penanganan akan diserahkan dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Dia pun mengaku prihatin lantaran kebakaran terjadi pada ruangan yang dipakai tempat bekerja tenaga kontrak.

Bahkan, dia menegaskan terduga pelaku berinisial MFA bukanlah ASN, melainkan tenaga kerja kontrak.

Editor: Bayu Putra
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