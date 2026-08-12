Kronologi Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

JawaPos.com - Pegawai Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara membakar kantornya sendiri usai diejek wajahnya lewat stiker WA.

Kejadian itu terjadi sekitar pukul 06.30-07.00 WITA, tepatnya di ruang rapat lantai 3. Kebakaran tersebut diduga dilakukan oleh salah satu pegawai kantor. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Kasi Humas Polres Kukar, Iptu Haryo Jipang Painolan.

“Benar, telah terjadi kebakaran di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar. Pelakunya sudah kami amankan,” ujar Iptu Haryo, Rabu (12/8).

Berdasar data kepolisian, pelaku sendiri berinisial MFA dan bertugas sebagai Operator Comandcenter Diskominfo Kukar dan berstatus sebagai tenaga pihak ketiga PT Widya Persada.

Dalam aksinya, pelaku menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite senilai Rp 30-40 ribu. BBM tersebut dimasukkan ke dalam Aqua sebelum akhirnya disiramkan dan dibakar di ruang rapat.

“Pelaku masuk kantor sekitar pukul 06.30 WITA. Setelah melakukan aksinya, api berhasil dipadamkan oleh pegawai dan petugas keamanan. Tim Inafis sudah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa sisa galon,” jelasnya.

Bahkan, pelaku telah merencanakan aksinya sejak malam sebelumnya. “Motifnya, pelaku merasa kesal terhadap rekan-rekan di kantor yang sering memfoto dirinya secara diam-diam dan dijadikan bahan olokan. Hal itu sudah sering terjadi,” kata Iptu Haryo.

Meski begitu, kejadian ini tak menimbulkan korban jiwa. Hanya saja terdapat kerugian materiil lantaran rusaknya meja rapat, kursi, proyektor, dan dokumen yang masih dalam pendataan.