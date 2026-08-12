Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.41 WIB

Kronologi Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

Kondisi ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, pasca insiden kebakaran, Selasa (11/8). (Dok Polres Kukar) - Image

Kondisi ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, pasca insiden kebakaran, Selasa (11/8). (Dok Polres Kukar)

JawaPos.com - Pegawai Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara membakar kantornya sendiri usai diejek wajahnya lewat stiker WA.

Kejadian itu terjadi sekitar pukul 06.30-07.00 WITA, tepatnya di ruang rapat lantai 3. Kebakaran tersebut diduga dilakukan oleh salah satu pegawai kantor. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Kasi Humas Polres Kukar, Iptu Haryo Jipang Painolan.

“Benar, telah terjadi kebakaran di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar. Pelakunya sudah kami amankan,” ujar Iptu Haryo, Rabu (12/8).

Berdasar data kepolisian, pelaku sendiri berinisial MFA dan bertugas sebagai Operator Comandcenter Diskominfo Kukar dan berstatus sebagai tenaga pihak ketiga PT Widya Persada.

Dalam aksinya, pelaku menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite senilai Rp 30-40 ribu. BBM tersebut dimasukkan ke dalam Aqua sebelum akhirnya disiramkan dan dibakar di ruang rapat.

“Pelaku masuk kantor sekitar pukul 06.30 WITA. Setelah melakukan aksinya, api berhasil dipadamkan oleh pegawai dan petugas keamanan. Tim Inafis sudah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa sisa galon,” jelasnya.

Bahkan, pelaku telah merencanakan aksinya sejak malam sebelumnya. “Motifnya, pelaku merasa kesal terhadap rekan-rekan di kantor yang sering memfoto dirinya secara diam-diam dan dijadikan bahan olokan. Hal itu sudah sering terjadi,” kata Iptu Haryo.

Meski begitu, kejadian ini tak menimbulkan korban jiwa. Hanya saja terdapat kerugian materiil lantaran rusaknya meja rapat, kursi, proyektor, dan dokumen yang masih dalam pendataan.

Saat ini, MFA telah diamankan Polres Kukar untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Bahkan, polisi masih mendalami pasal untuk disangkakan.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Sumber: Kaltim Post
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Polisi Tangkap Pegawai Diskominfo yang Bakar Kantor, Langsung Digelandang ke Mapolres Kukar - Image
Berita Daerah

Polisi Tangkap Pegawai Diskominfo yang Bakar Kantor, Langsung Digelandang ke Mapolres Kukar

Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.48 WIB

Penampakan Pegawai Diskominfo Kukar Digelandang Polisi Usai Bakar Kantor - Image
Berita Daerah

Penampakan Pegawai Diskominfo Kukar Digelandang Polisi Usai Bakar Kantor

Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.01 WIB

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA - Image
Berita Daerah

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

Rabu, 12 Agustus 2026 | 18.15 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore