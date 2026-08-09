Tragis! Drag Race Kotamobagu Championship 2026 Berujung Maut, 5 Penonton Tewas

JawaPos.com - Gelaran Open Tournament TIDAR Drag Race & Drag Bike di Sirkuit Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Sulawesi Utara, Minggu (9/8), berakhir tragis. Kecelakaan terjadi saat perlombaan berlangsung dan menyebabkan sejumlah penonton menjadi korban.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Manado Post (Jawa Pos Grup), sebanyak 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, sejumlah korban lainnya mengalami luka berat maupun luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis.

Para korban dievakuasi ke dua rumah sakit, yakni RS Monompia dan RS Pobundayan. Petugas bersama pihak terkait langsung melakukan penanganan setelah insiden terjadi.

Kecelakaan bermula ketika salah satu mobil peserta yang melaju dengan kecepatan tinggi setelah meninggalkan garis start, kemudian kehilangan kendali hingga keluar dari lintasan.

Mobil kemudian menghantam sejumlah penonton yang berada di kawasan ujung garis finis. Insiden tersebut terjadi ketika ajang balap drag race Kotamobagu Championship 2026 tengah berlangsung.

Perlombaan digelar di sirkuit nonpermanen tersebut berlokasi di Jalan AP Mokoginta, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Timur. Pasca- kecelakaan, kegiatan balap langsung dihentikan.

Petugas dan pihak penyelenggara kemudian melakukan evakuasi, serta memberikan pertolongan kepada para korban sebelum dibawa ke rumah sakit.