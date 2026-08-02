Minibus Rombongan Peziarah Tercebur di Lumajang, Sopir Diduga Mengantuk di Jalan Berkabut

Potret minibus yang membawa rombongan ziarah wali lima asal Jember tercebur ke Sungai Bondoyudo, Lumajang. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebuah minibus yang membawa rombongan ziarah wali lima tercebur ke Sungai Bondoyudo di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu (2/8) pagi.
Akibat kecelakaan tunggal tersebut, belasan ziarah wali asal Jember mengalami luka-luka setelah sempat terjebak di dalam minibus. Petugas Satlantas Polres Lumajang Brigadir Fendyk memastikan tidak ada korban jiwa.
Semua penumpang minibus sudah dipulangkan ke rumahnya di Kecamatan Kencong, Jember. "Korban tidak ada, tadi penumpang juga langsung pulang, sopirnya sempat dirawat, tetapi barusan sudah boleh pulang," kata Fendyk.
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Brigadir Fendyk mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kecelakaan dipicu sopir yang mengantuk saat melintasi jalan berkabut. Kondisi tersebut membuat pengemudi kehilangan kendali hingga minibus tercebur.
Sementara itu, salah seorang saksi mata di lokasi, Hartono mengatakan belasan peziarah sempat terjebak di dalam minibus selama 10 menit setelah kendaraan tersebut tercebur ke Sungai Bondoyudo.
Beruntung, warga di sekitar lokasi kejadian segera memberikan pertolongan. "Warga kaget kok gak ada yang keluar, ternyata pintunya macet jadi tadi dijebol sama orang-orang," terang Hartono.
Sementara itu, sopir minibus, Saiful Bahri, warga Kecamatan Yosowilangun, menjelaskan insiden bermula saat rombongan ziarah wali yang berjumlah 19 orang sedang dalam perjalanan pulang dari Surabaya menuju Jember.
Setibanya di Desa Kalipepe, Kabupaten Lumajang, minibus yang dikemudikannya mendadak oleng ke kanan dan menabrak tiang. Minibus dengan nopol KT-7668-K itu lalu tercebur ke Sungai Bondoyudo.
Saiful mengaku pada saat itu, jalan diselimuti kabut tebal sehingga jarak pandangnya sangat terbatas. "Kabutnya tebal, nggak kelihatan (jalannya), alhamdulillah masih selamat (semua penumpang)," ucap Saiful.
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