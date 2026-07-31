196 Siswa Ikuti MPLS Perdana di Sekolah Rakyat Terintegrasi Tuban

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban. (Humas Pemprov Jatim)
JawaPos.com - Sebanyak 196 siswa baru memulai pendidikannya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, Jawa Timur, dengan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Kamis (30/7).
Mereka terdiri dari siswa jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mayoritas peserta didik berasal dari keluarga miskin desil 1 dan desil 2.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan optimismenya terhadap Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, yang dinilai memiliki fasilitas lengkap untuk mendukung tumbuh kembang siswa.
"Alhamdulillah, kampus seindah ini, sekolah sebagus ini, kantin se-convenient ini, lapangan olahraga yang luar biasa, tentu ini menjadi medium pembelajaran yang luar biasa pula,” tuturnya dalam kunjungan kerja, Kamis (30/7).
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Menurut Khofifah, SR 1 Tuban memiliki fasilitas lengkap, mulai dari gedung belajar SD, SMP, dan SMA, asrama putri dan putra pada masing-masing jenjang, dapur, kantin, hingga guest hause untuk wali murid yang berkunjung.
"Ada pula running track, lapangan sepakbola, lapangan basket, dan aula yang luasnya sangat mencukupi.Kawan-kawan bisa cari di SMP, SMA, atau SMK. Betapa susahnya mendapatkan kualitas lapangan seperti ini," imbuh Khofifah.
Dalam kunjungannya, Gubernur Khofifah bercengkeramah dengan 196 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban. Ia juga membagikan tas sekolah dan alat ibadah kepada masing-masing siswa.
"Seperti kata Bung Karno, anak anak harus bermimpi setinggi langit, jika jatuh maka akan jatuh di antara bintang-bintang, belajar yang baik, disiplin, mudah-mudahan sukses dan tercapai cita citamu," ucapnya kepada siswa.
Khofifah berharap seluruh pihak dapat menjaga ekosistem Sekolah Rakyat Terintegrasi agar tetap kondusif, sehingga melahirkan siswa-siswi yang unggul, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
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