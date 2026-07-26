Karawang jadi daerah Tujuan Gelandangan hingga Pengemis, Dinilai Lebih Menjanjikan Penghasilan,

JawaPos.com - Kota Karawang, Jawa Barat, disebut sebagai daerah tujuan aktivitas gelandangan, pengemis, pemulung dan pengamen dari luar daerah. Hal ini karena bisa mendapatkan penghasilan yang lebih menjanjikan.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Karawang, Marwati, menyampaikan, selain berstatus daerah kawasan industri, Karawang juga merupakan salah satu daerah perlintasan.

Hal inilah yang kemudian menjadi alasan para gelandangan, pengemis, pemulung dan pengamen untuk beraktivitas di daerah sekitar Karawang.

Untuk menghadapi gempuran para gelandangan hingga pengemis, Dinas Sosial bersama Satpol PP Karawang, sebelumnya telah melakukan razia terhadap keberadaan gelandangan, pengemis, pemulung dan pengamen. Dalam razia itu terdapat 52 orang yang terjaring.

Setelah dilakukan pendataan, puluhan orang yang terjaring itu ternyata tidak seluruhnya warga Karawang. Mereka ada yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Barat. Bahkan ada yang dari Lampung dan Jawa Timur.

"Dari 52 orang yang terjaring dalam razia pada Kamis malam (23/7), hanya 34 orang yang tercatat sebagai warga Karawang. Sisanya 18 orang adalah pendatang dari berbagai daerah," katanya.

Marwati mengatakan, mereka yang berasal dari luar daerah merupakan kelompok yang berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Mereka beralasan datang ke Karawang, karena daerah ini lebih menjanjikan untuk memperoleh penghasilan.

Seperti para gelandangan, pengemis dan pengamen, saat beraktivitas di Karawang, mereka bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp70.000-150.000 per hari. Di luar Karawang, pendapatannya tidak sebesar itu.