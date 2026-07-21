Pabrik Isuzu di Karawang Tembus Produksi 300.000 Unit, Ekspor ke 25 Negara

JawaPos.com - Perjalanan industri kendaraan komersial nasional kembali mencatat capaian baru. Dalam satu dekade terakhir, fasilitas manufaktur Isuzu di Karawang, Jawa Barat, berhasil memproduksi ratusan ribu unit kendaraan.

Kendaraan niaga itu tidak hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga telah dikirim ke berbagai negara sebagai produk ekspor.

"Pencapaian produksi 300.000 unit merupakan tonggak penting dalam perjalanan kami," ujar President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Masayasu Hideshima, saat perayaan produksi ke-300.000 unit di Isuzu Karawang Plant, Karawang, Minggu (20/7).

Ia menjelaskan, angka tersebut diraih sejak Isuzu Karawang Plant mulai beroperasi pada 2015. Dalam kurun waktu 10 tahun, pabrik tersebut berkembang menjadi fasilitas manufaktur berstandar global yang menjadi bagian dari jaringan produksi Isuzu di berbagai negara.

Menurut Hideshima, pencapaian tersebut lahir dari dukungan berbagai pihak, mulai dari karyawan, pemerintah, pemasok, hingga jaringan dealer yang ikut mendorong pertumbuhan industri kendaraan komersial di Indonesia.

Saat ini Isuzu Karawang Plant memproduksi berbagai model kendaraan komersial, yakni Isuzu ELF, Isuzu GIGA, dan Isuzu Traga yang menjadi model dengan volume produksi terbesar.

Selain itu, fasilitas tersebut juga memproduksi kendaraan bermerek UD Trucks, yaitu UD Quester dan UD Kuzer untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.