Satpam Tewas di Perairan Waduk Jatiluhur, Maish Pakai Seragam Lengkap

JawaPos.com - Seorang satpam Waduk Jatiluhur, Purwakarta berinisial S, 43, ditemukan tewas dalam keadaan berseragam lengkap di perairan kawasan tersebut pada Jumat (24/7) kemarin. Polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan kematian korban.
Kasat Polair Polres Purwakarta AKP Jamal Nasir mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat sekitar pukul 09.30 WIB ada penemuan mayat di perairan Waduk Jatiluhur.
“Begitu menerima laporan, personel kami langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan awal, mengamankan TKP, mengumpulkan barang bukti, dan meminta keterangan dari para saksi. Saat ini penyelidikan masih terus dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari situs resmi Polda Jabar, Sabtu (25/7).
Ia menerangkan, peristiwa bermula ketika rekan kerja korban mendapati pos jaga dalam keadaan kosong pada Kamis malam (23/7) sekitar pukul 22.00 WIB. Di lokasi hanya ditemukan sepeda motor milik korban yang masih terparkir di dekat pos keamanan.
Salah seorang saksi kemudian berupaya menghubungi korban melalui telepon seluler, namun nomor korban sudah tidak dapat dihubungi. Tak lama, perangkat handy talky (HT) milik korban ditemukan berada di atas sebuah perahu di sekitar lokasi.
Keesokan paginya, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di perairan Waduk Jatiluhur, tidak jauh dari lokasi ditemukannya HT tersebut. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam security lengkap.
Saat ini, Jamal mengatakan bahwa Satreskrim Polres Purwakarta bersama Satpolairud telah melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti sebagai bagian dari proses penyelidikan.
“Seluruh langkah dilakukan sesuai prosedur agar proses penanganan berjalan optimal,” pungkasnya.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS