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Syahrul Yunizar
Selasa, 21 Juli 2026 | 03.54 WIB

Ledakan di Perumahan Grand Polonia Medan Terdengar Sampai Radius 1 Kilometer, 5 Rumah Dilaporkan Rusak

Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)x - Image

Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)x

JawaPos.com - Warga Perumahan Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut) dikagetkan ledakan dahsyat pada Senin (20/7). Suara ledakan itu terdengar hingga radius 1 kilometer. Berdasar laporan awal yang disadur dari pemberitaan Sumut Pos (Jawa Pos Group), sebanyak 5 rumah dilaporkan rusak terdampak ledakan.

Dari total 5 rumah tersebut, 1 diantaranya rusak parah. Warga dan petugas setempat menduga sumber ledakan berasal dari rumah tersebut. Camat Medan Polonia Alfi Pane membenarkan hal itu. Dia menyebut, ledakan dari 1 rumah berdampak kepada 4 rumah lainnya.

”Sekitar 4 rumah lain terkena dampak dari ledakan tersebut,” ungkap Alfi saat diwawancarai.

Tidak hanya merusak rumah, sejumlah kendaraan yang diparkir di sekitar lokasi kejadian juga rusak parah. Pantauan di lokasi menunjukkan kerusakan akibat rumah-rumah tersebut terkena bebatuan dan material bangunan rumah yang berhamburan saat ledakan terjadi.

Untuk mencari tahu penyebab pasti ledakan itu, Alfi menyampaikan bahwa petugas kepolisian sudah berdatangan ke lokasi kejadian. Namun demikian, sampai berita ini dibuat, belum ada penjelasan berkaitan dengan sumber ledakan berikut dengan penyebabnya.

”Belum tahu Bang (asal sumber ledakan). Begitu juga korban belum diketahui,” ujarnya.

Lokasi Ledakan Sudah Dijaga Aparat TNI-Polri

Sumber ledakan di Perumahan Grand Polonia, Medan, Sumut berada di Jalan Perhubungan Udara (Mustang), Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia. Suara ledakan disebut terdengar hingga radius sekitar 1 kilometer dan sempat menggegerkan warga sekitar.

Rekaman video kondisi pascaledakan pun dengan cepat beredar luas di media sosial (medsos). Berdasar pantauan di lokasi kejadian, aparat kepolisian bersama personel TNI telah berada di kawasan perumahan untuk mengamankan lokasi kejadian.

Garis polisi juga sudah mulai dipasang di sekitar rumah yang terdampak. Total ada 5 rumah rusak berikut beberapa kendaraan di sekitar rumah tersebut. Kepada wartawan, seorang warga mengaku melihat banyak personel TNI berjaga di pintu masuk kompleks tidak lama setelah ledakan terjadi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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