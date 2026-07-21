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Syahrul Yunizar
Selasa, 21 Juli 2026 | 15.38 WIB

Cari Korban Ledakan Perumahan Grand Polonia Medan, Tim SAR Gabungan Gunakan USAR

ilustrasi ledakan. - Image

ilustrasi ledakan.

JawaPos.com - Tim SAR Gabungan menggunakan USAR atau Urban Search and Rescue, untuk mencari dan mengevakuasi korban ledakan di Perumahan Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Sebab, para korban ledakan yang diilaporkan terjadi pada Senin (20/7) pukul 18.40 WIB itu tertimbun reruntuhan bangunan. 

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Medan Hery Marantika menyampaikan bahwa saat ini Tim SAR Gabungan berpacu dengan waktu dalam pencarian 2 korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan.

Pada pukul 02.20 WIB dini hari tadi (21/7), seorang korban ditemukan sudah meninggal dunia.

”Dalam pelaksanaan operasi, Tim SAR Gabungan membagi personel ke dalam 3 Search and Rescue Unit (SRU),” ungkap Hery dalam keterangan resmi Basarnas.

SRU 1 bertugas melaksanakan pencarian dan identifikasi korban menggunakan drone thermal milik Basarnas Medan.

Tujuannya untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan korban di bawah material bangunan. SRU 2 melakukan pencarian dan evakuasi dengan metode Area Search Rescue (ASR).

Mereka membagi sektor pencarian dan mengidentifikasi potensi bahaya di sekitar lokasi pencarian.

Terakhir, SRU 3 yang melaksanakan pencarian secara cepat pada titik-titik prioritas menggunakan peralatan ekstrikasi. Fokus mereka membuka akses menuju lokasi yang diduga adalah posisi korban.

”Operasi SAR melibatkan sedikitnya 15 personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan bersama unsur Brimob Polda Sumut, Direktorat Samapta Polda Sumut, TNI AU, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, Saka SAR, serta pemerintah setempat,” jelasnya.

Editor: Bayu Putra
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