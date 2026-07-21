Ledakan Perumahan Grand Polonia Sebabkan 1 Korban Meninggal Dunia, 2 Masih Tertimbun Reruntuhan Bangunan

Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban ledakan di Perumahan Grand Polonia, Medan, Sumut, pada Senin (20/7). (Basarnas)
JawaPos.com - Sebanyak 7 korban terdampak ledakan di Perumahan Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut), pada Senin (20/7) menyebabkan 1 orang korban meninggal dunia. Sampai pagi ini (21/7) Tim SAR Gabungan juga masih berusaha mengevakuasi 2 korban lain yang tertimbun reruntuhan bangunan.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika menyampaikan bahwa proses evakuasi korban berlangsung sampai dini hari tadi. Pada pukul 20.20 WIB, petugas berhasil mengevakuasi seorang korban meninggal dunia.
”Tim SAR Gabungan saat ini terus melakukan pencarian secara intensif dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi reruntuhan bangunan. Alhamdulillah pagi ini Pukul 02.20 WIB satu orang korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi menuju RS Bhayangkara,” kata dia.
Belum diketahui pasti identitas korban meninggal dunia tersebut. Tim SAR Gabungan menyerahkan identifikasi kepada petugas medis. Saat ini, mereka fokus mencari, menemukan, dan mengevakuasi 2 korban lain yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan.
”Kami mengoptimalkan penggunaan peralatan Urban Search and Rescue, termasuk drone thermal dan peralatan ekstrikasi, untuk mempercepat proses pencarian,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, petugas mencatat ada 7 orang yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Sebanyak 4 orang berhasil selamat. Masing-masing adalah pria bernama Hasan, seorang sopir, seorang kurir, dan bayi berusia 2 tahun bernama Jaevelin.
Hery memastikan bahwa seluruh personel Tim SAR Gabungan akan terus berupaya maksimal untuk menemukan kedua korban yang masih dinyatakan hilang. Tentu saja dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan seluruh petugas di lapangan.
”Keselamatan personel tetap menjadi prioritas mengingat kondisi struktur bangunan yang masih berpotensi mengalami pergeseran. Kami berharap ketiga korban dapat segera ditemukan sehingga dapat segera dievakuasi,” kata dia.
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