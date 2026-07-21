Ledakan di Perumahan Grand Polonia Medan Dipicu Kebocoran Gas Bawah Tanah

Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban ledakan di Perumahan Grand Polonia, Medan, Sumut, pada Senin (20/7). (Basarnas)
JawaPos.com - Penyebab ledakan dahsyat di Perumahan Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut), mulai terkuak.
Polisi menduga sumbernya berasal dari kebocoran gas bawah tanah atau pipa gas tanam. Akibat ledakan tersebut 5 rumah rusak, 1 korban meninggal dunia, dan 2 lainnya masih dalam pencarian.
Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan hal itu kepada awak media.
Dikutip dari pemberitaan Sumut Pos (Jawa Pos Group) pada Selasa (21/7), petugas mendapati indikasi kebocoran gas saat melakukan pengecekan menggunakan alat deteksi gas.
”Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk menggunakan alat pendeteksi gas dan memang terdeteksi ada gas di lokasi,” terang dia.
Semula polisi menyebut ada lebih kurang 6 orang di 5 rumah tersebut saat ledakan terjadi.
Namun, Tim SAR Gabungan memperbarui data dan menyebut total 7 orang terdata ketika insiden terjadi. 4 di antaranya sudah dipastikan selamat dari ledakan yang terdengar dalam radius 1 kilometer itu.
”Sampai saat ini belum ditemukan korban lain selain penghuni rumah di Grand Polonia nomor 3B. Pendataan masih terus kami lakukan,” imbuhnya.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika menyampaikan bahwa proses evakuasi korban berlangsung sampai dini hari tadi (21/7).
Baca Juga:Ledakan Perumahan Grand Polonia Sebabkan 1 Korban Meninggal Dunia, 2 Masih Tertimbun Reruntuhan Bangunan
Pada pukul 02.20 WIB, petugas berhasil mengevakuasi seorang korban meninggal dunia dari reruntuhan.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026