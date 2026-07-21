Ledakan di Perumahan Grand Polonia Medan Dipicu Kebocoran Gas Bawah Tanah

JawaPos.com - Penyebab ledakan dahsyat di Perumahan Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut), mulai terkuak.

Polisi menduga sumbernya berasal dari kebocoran gas bawah tanah atau pipa gas tanam. Akibat ledakan tersebut 5 rumah rusak, 1 korban meninggal dunia, dan 2 lainnya masih dalam pencarian.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan hal itu kepada awak media.

Dikutip dari pemberitaan Sumut Pos (Jawa Pos Group) pada Selasa (21/7), petugas mendapati indikasi kebocoran gas saat melakukan pengecekan menggunakan alat deteksi gas.

”Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk menggunakan alat pendeteksi gas dan memang terdeteksi ada gas di lokasi,” terang dia.

Semula polisi menyebut ada lebih kurang 6 orang di 5 rumah tersebut saat ledakan terjadi.

Namun, Tim SAR Gabungan memperbarui data dan menyebut total 7 orang terdata ketika insiden terjadi. 4 di antaranya sudah dipastikan selamat dari ledakan yang terdengar dalam radius 1 kilometer itu.

”Sampai saat ini belum ditemukan korban lain selain penghuni rumah di Grand Polonia nomor 3B. Pendataan masih terus kami lakukan,” imbuhnya.

Satu Korban Meninggal Dunia Dievakuasi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika menyampaikan bahwa proses evakuasi korban berlangsung sampai dini hari tadi (21/7).