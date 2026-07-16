ICBC Indonesia Resmikan Kantor Cabang Semarang, Perkuat Perdagangan Indonesia-Tiongkok

JawaPos.com – ICBC Indonesia resmi membuka Kantor Cabang Semarang sebagai bagian dari strategi ekspansi perusahaan. Kehadiran cabang baru tersebut diharapkan memperkuat layanan perbankan bagi pelaku usaha sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan internasional dan investasi di Jawa Tengah.

Berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 99, Semarang, kantor cabang ini memperkuat jaringan ICBC Indonesia di salah satu pusat ekonomi nasional. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, industri, logistik, dan investasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang pada 2025 mencapai Rp288 triliun. Pertumbuhan aktivitas ekspor-impor serta meningkatnya hubungan bisnis lintas negara menjadikan kota tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Presiden Direktur PT Bank ICBC Indonesia, Chen Yong, mengatakan pembukaan Kantor Cabang Semarang merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama dunia usaha dan masyarakat di Jawa Tengah.

"Kehadiran ICBC di Semarang merupakan wujud komitmen kami untuk tumbuh bersama masyarakat dan dunia usaha setempat. Kami siap menjadi mitra terpercaya yang mendukung kebutuhan finansial nasabah serta mendorong kolaborasi ekonomi yang semakin erat antara Indonesia dan Tiongkok," ujarnya.

Dukung Perdagangan Internasional Sebagai bagian dari jaringan salah satu bank terbesar di dunia, ICBC Indonesia menghadirkan berbagai layanan perbankan yang mendukung kebutuhan transaksi domestik maupun internasional.

Layanan tersebut meliputi payroll internasional, transfer lintas negara dalam mata uang RMB dan USD, cash management, serta solusi keuangan bagi nasabah korporasi dan individu. Untuk transaksi global, ICBC Indonesia juga menyediakan akses melalui jaringan SWIFT dan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

Selain itu, kantor cabang Semarang didukung tenaga profesional yang menguasai bahasa Indonesia dan Mandarin untuk mempermudah komunikasi dengan nasabah, khususnya pelaku usaha yang memiliki hubungan bisnis dengan Tiongkok.

Diharapkan Perkuat Investasi Peresmian Kantor Cabang Semarang turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, nasabah, dan mitra bisnis.