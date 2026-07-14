Program MBG Dimulai Lagi, Sejumlah SPPG di Bondowoso Masih Berstatus Suspend Karena Terkendala IPAL

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bondowoso kembali bergulir sejak kemarin Senin (13/7), setelah hampir tiga pekan terhenti akibat libur sekolah. Meski demikian, nyatanya belum semua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bumi Ki Ronggo tersebut bisa beroperasi lantaran masih berstatus suspend.

Dilansir dari Radar Jember (Jawa Pos Group), Koordinator SPPG Kabupaten Bondowoso, Milla Afriana Agustina, mengatakan dapur yang masih ditangguhkan merupakan dapur yang sebelumnya telah dikenai suspend dan hingga kini masih menyelesaikan pembenahan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum rampung.

"Hari ini sudah mulai distribusi, ada beberapa (Dapur SPPG-Red) yang masih suspend," ujarnya, dikutip Selasa (14/7).

Menjelang dimulainya kembali program MBG, berbagai dapur melakukan persiapan menyeluruh.

Di SPPG Grujugan, misalnya, para relawan melakukan general cleaning sejak Jumat (10/7) setelah hampir tiga pekan dapur tidak beroperasi.

"Iya, kita general cleaning," kata Achmad, salah seorang relawan.

Kembalinya MBG juga menjadi kabar yang ditunggu para relawan. Selama program dihentikan sementara karena libur sekolah, sebagian dari mereka harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kemarin saya kerja serabutan untuk mengisi tiga minggu libur," ungkapnya.

Persiapan serupa dilakukan di SPPG Bercak Asri Cermee. Kepala SPPG, Azzahroh Putri Aulia, mengatakan seluruh area dapur dibersihkan karena selama masa libur hanya empat petugas yang berjaga.