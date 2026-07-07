Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Selasa, 7 Juli 2026 | 22.37 WIB

Mahasiswi Telkom Ditemukan Selamat Usai Hilang Sepekan, DPR Minta Polri Pertahankan Kinerja

Telkom University. (Quipper Campus)

 

JawaPos.com - Polrestabes Bandung telah menemukan mahasiswi Telkom University Bandung, Nadira Az-Zahra, 21, yang hilang setelah sepekan. Dia pastikan selamat tanpa kehilangan harta benda.
 
"Ananda Nadira Az-Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, Selasa (7/7).
 
Polisi sejauh ini belum menemukan indikasi adanya tindak pidana dalam perkara. Barang-barang milik Nadira seperti laptop, tablet, ponsel dan lain sebagainya tidak ada yang hilang.
 
Meski begitu, polisi belum meminta keterangan dari Nadira terkait tindakannya yang menghilang selama sepekan. Saat ini Nadira masih dalam pendampingan keluarga untuk proses pemulihan. 
 
 
Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani laporan orang. Tindakan cepat dilakukan hingga korban pun ditemukan.
 
“Saya mengapresiasi respons cepat jajaran kepolisian dan seluruh pihak yang langsung bergerak menindaklanjuti laporan, hingga akhirnya Nadira berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Ini luar biasa," kata Sahroni. 
 
Politikus Partai NasDem ini menyampaikan, kasus orang hilang menimbulkan keresahan bagi keluarga. Dengan ditemukannya korban, membuat keluarga bisa bernapas lega.
 
"Kasus orang hilang selalu menjadi situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi keluarga. Karena itu, kecepatan polisi dalam merespons laporan seperti ini sangat membantu dan memberikan ketenangan bagi masyarakat,” imbuhnya.
 
Atas dasar itu, Polri diingatkan untuk selalu menangani laporan polisi secara profesional  dan cepat. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat bisa meningkat.
 
“Apa pun motif di balik hilangnya yang bersangkutan, yang jelas polisi telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam merespons laporan masyarakat. Saya berharap pola kerja seperti ini terus dipertahankan, baik untuk kasus orang hilang, pencurian, kejahatan jalanan, maupun gangguan kamtibmas lainnya," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Calon Haji yang Hilang di Tanah Suci Muhammad Firdaus Ditemukan Wafat - Image
Haji

Calon Haji yang Hilang di Tanah Suci Muhammad Firdaus Ditemukan Wafat

Sabtu, 23 Mei 2026 | 06.18 WIB

3 Zodiak yang Mendapatkan Keajaiban di Akhir Bulan, Semua Masalah Hilang dan Rezeki Berdatangan Sepanjang Tahun 2026 - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Mendapatkan Keajaiban di Akhir Bulan, Semua Masalah Hilang dan Rezeki Berdatangan Sepanjang Tahun 2026

Rabu, 29 April 2026 | 06.43 WIB

Waspadalah! Keberuntungan Bisa Hilang Perlahan Jika Kamu Terus Meminjamkan 4 Hal Ini ke Orang Lain - Image
Lifestyle

Waspadalah! Keberuntungan Bisa Hilang Perlahan Jika Kamu Terus Meminjamkan 4 Hal Ini ke Orang Lain

Minggu, 11 Januari 2026 | 18.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore