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Sabik Aji Taufan
Senin, 6 Juli 2026 | 04.01 WIB

Dorong Berbenah Total, NU Akar Rumput Ingatkan Konflik Elite PBNU Bisa Rusak Organisasi

Ilustrasi Nahdlatul Ulama. 

 

JawaPos.com - Kelompok Nahdlatul Ulama (NU) yang berada di akar rumput mendorong adanya pembenahan total di dalam internal PBNU. Konflik antara elite di internal dianggap bisa membahayakan keberlangsungan organisasi.
 
Dorongan ini disuarakan berkaca dari hasil Konbes dan Munas beberapa pekan lalu. Terlebih, ke depan NU akan menghadapi agenda Muktamar.
 
Eks Katib PCNU Jombang, Ahmad Samsul Rijal mengatakan, NU di kalangan bawah melihat banyak upaya manuver politik jelang Muktamar. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi demi kepentingan umat.
 
“Mereka lelah memikul beban perseteruan elite PBNU yang dampaknya mengganggu kinerja dan kepercayaan jam’iyyah di wilayah, cabang hingga ranting dan jama’ah,” kata Rijal, Minggu (5/7).
 
Menurutnya, sekitar 80 persen PWNU menginginkan perubahan total pada kepengurusan PBNU mendatang. Dorongan ini muncul karena banyaknya perseteruan yang terjadi di internal PBNU kepengurusan 2021-2026.
 
 
Rijal turut menyoroti sampai saat ini belum ada penetapan tempat pelaksanaan muktamar ke-35. Padahal kepanitiaan muktamar telah ditetapkan 8 Mei 2026. 
 
Penetapan lokasi muktamar dikembalikan ke PBNU. Dan, pada 2 Juli 2026 diputuskan membentuk tim survei untuk 5 calon lokasi muktamar dengan SK PBNU Nomor 562/PB.01/A.II.06.03/99/07/2026. Hasil survei nanti akan dijadikan pertimbangan untuk keputusan pada 7 Juli 2026.
 
Sementara, Ketua PWNU Sumater Barat, Ganefri minta Muktamar ke-35 digelar di Jakarta. Keputusan ini dianggap lebih bijak dibanding mengulur-ulur waktu tanpa kepastian.
 
"Muktamar ini forum besar NU. Karena itu, tempatnya harus yang paling siap, paling mudah dijangkau, dan paling memungkinkan untuk mempercepat koordinasi. Dengan waktu persiapan yang semakin pendek, Jakarta adalah pilihan yang paling realistis," kata Ganefri.

Editor: Sabik Aji Taufan
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