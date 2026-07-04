37 Juta Pelaku UMKM Adalah Perempuan, Dorong Kaum Hawa Perkuat Ekonomi dan Ketahanan Desa

JawaPos.com – Perempuan memegang peran penting dalam perekonomian desa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan sekitar 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan, atau sekitar 37 juta orang, sementara UMKM sendiri berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemberdayaan perempuan dinilai strategis dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus ketahanan sosial masyarakat.

Baca Juga:FJGS 2026 Jadi Ajang Promosi UMKM di Jakarta Selatan

Selain bergerak di sektor ekonomi, penguatan peran perempuan di pedesaan juga sejalan dengan berbagai temuan lembaga internasional.

UN Women menyebut perempuan pedesaan memiliki peran penting dalam produksi pangan, ketahanan keluarga, serta pembangunan ekonomi lokal, namun masih menghadapi tantangan dalam akses terhadap sumber daya, pembiayaan, dan pengambilan keputusan.

Sementara Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menilai peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya produktif dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Baca Juga:Kontribusi Perempuan terhadap UMKM Dinilai Perlu Diperkuat hingga Tingkat Desa

Berangkat dari semangat tersebut, gerakan Srikandi Jaga Desa yang menjadi sayap resmi ABPEDNAS resmi dikukuhkan dan diharapkan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan desa, mulai dari pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak, hingga penguatan ketahanan keluarga.

Maya Miranda Ambarsari selaku Dewan Pembina ABPEDNAS dan Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa mengatakan, akuntabilitas organisasi menjadi fondasi utama.