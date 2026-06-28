Industri Tambang Didik Warga Aceh Barat untuk Jadi Operator Alat Berat

CALON OPERATOR ALAT BERAT: 28 pemuda asal Meulaboh mengikuti training dengan simulator alat berat. (Dok. PT CK)
JawaPos.com - Kebutuhan tenaga terampil untuk lapangan kerja masih cukup tinggi. Kebutuhan itu tidak terlepas dari komitmen perusahaan melihat potensi-potensi dari daerah lokal.
Di Aceh Barat misalnya. Sebanyak 28 pemuda dari asal Meulaboh, Aceh Barat, mendapat pelatihan untuk dipersiapkan sebagai operator muda alat berat di Rindam Tambun Bungai Banjarbaru, Kalsel. Mereka ditempa untuk unit Off Highway Truck (OHT) CAT 773 berkapasitas 60 ton sesuai prosedur.
Menariknya, 28 pemuda asal Aceh Barat yang tergabung dalam program Advance Development Operator Program (ADOP) PT Cipta Kridatama (CK) itu mendapat Pelatihan Bimbingan Mental, Fisik, dan Disiplin (Bintalfisdis) serta Bela Negara dari TNI. Kegiatan itu berlangsung pada 3 hingga 12 Juni 2026 itu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Baca Juga:Pemerintah RI Jajaki Kerja Sama Industri Alat Berat hingga Teknologi Pertanian Rendah Emisi di Belarus
Direktur CK Roni Setyawan mengatakan, ADOP bukan sekadar pelatihan operator alat berat, tetapi merupakan upaya nyata untuk membuka peluang kerja, meningkatkan kompetensi masyarakat lokal, serta mempersiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia industri yang semakin kompetitif. Kecakapan teknis operator tambang harus selalu diimbangi dengan kedisiplinan dan penguasaan diri yang prima.
“Kami ingin memastikan setiap operator tidak hanya ahli dan cekatan mengendalikan alat berat, tetapi juga memiliki mentalitas tangguh dan kesadaran penuh akan keselamatan kerja," ujar Roni belum lama ini.
Untuk diketahui, pelatihan yang berdurasi 10 hari itu dirancang untuk membentuk fondasi karakter yang kokoh. Para pemuda itu diajak memahami bahwa penerapan kedisiplinan yang ketat ala militer merupakan investasi karier.
Baca Juga:Menko Airlangga Kunjungi Industri Strategis di Belarus, Jajaki Kerja Sama Alat Berat hingga Pertanian Modern
Setelah itu, peserta pelatihan mengikuti On Job Training (OJT) di Site CK-BMB Tapin, Kalsel. Setelah proses selesai, mereka akan ditempatkan di wilayah operasional MIFA, anak usaha ABMM lainnya di Aceh Barat.
Bagi pemuda yang mengikuti program ADOP dari PT Cipta Kridatama (CK), mereka memiliki peluang emas untuk menembus industri pertambangan profesional. Melalui proses seleksi ketat hingga gemblengan fisik dan mental, mereka dibentuk menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh.
Program ADOP membuktikan bahwa putra daerah yang berada di area operasional CK diberikan ruang dan kepercayaan penuh untuk tumbuh bersama perusahaan.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol